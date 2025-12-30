    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Schluss

    Etwas schwächer am vorletzten Handelstag des Jahres

    • US-Börsen schließen schwächer, geringe Umsätze.
    • Dow Jones fällt um 0,20%, Nasdaq um 0,25%.
    • Positive Aussichten für 2026 durch sinkende Zinsen.
    Aktien New York Schluss - Etwas schwächer am vorletzten Handelstag des Jahres
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am vorletzten Handelstag eines erneut starken Aktienjahres lethargisch präsentiert und etwas schwächer geschlossen. Der Handel verlief am Dienstag in ruhigen Bahnen bei geringen Umsätzen. Der Dow Jones Industrial gab um 0,20 Prozent auf 48.367,06 Zähler nach. Bereits zum Wochenbeginn hatte sich der Leitindex wieder etwas von seinem Rekordhoch vom 12. Dezember bei knapp 48.887 Punkten entfernt.

    Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank am Dienstag um 0,25 Prozent auf 25.462,56 Zähler. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,14 Prozent auf 6.896,24 Punkte.

    Alle drei Indizes haben sich im Jahr 2025 sehr gut entwickelt, am besten der Nasdaq 100 mit einem Zuwachs von etwas mehr als 21 Prozent. Mit Blick auf 2026 könnten die geldpolitischen Perspektiven dem Aktienmarkt weiteren Rückwind verleihen. Mit weiter sinkenden Zinsen in den Vereinigten Staaten ist zu rechnen. Dies ließ das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank erkennen, das an diesem Dienstag veröffentlicht wurde./ajx/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
