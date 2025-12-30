Wirtschaft
US-Börsen lassen nach - Fed dämpft Hoffnung auf Leitzinssenkung
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.896 Punkten 0,1 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.463 Punkten 0,3 Prozent im Minus.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1747 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8513 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.348 US-Dollar gezahlt (+0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 119,01 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 61,31 US-Dollar, das waren 18 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Liebe Mitstreiterinnen, liebe Mitstreiter,
auch bei mir ist es schon wieder Zeit für den Rückblick auf das abgelaufene Börsenjahr. Das war für mich nicht immer vergnüglich, dazu später mehr. Zunächst der Blick in die Bestände und da sieht mein Depot zum Jahreswechsel wie folgt aus:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/3580/board/20251230185535-depot-31-12-2025.png
das Datum ist jeweils der Erstkauf
Käufe
Im abgelaufenen Quartal bin ich erstmals beim Tiermediziner Zoetis eingestiegen. Hier überzeugen mich Marktführerschaft und Profitabilität bei weniger regulatorischem Druck als im Sektor Humanmedizin. Da die Bewertung zuletzt zurückgekommen ist, habe ich trotz bereits hohem Anteil von Healthcare im Depot gekauft.
Schon im 1. Halbjahr gab’s Erstkäufe bei Heineken, L’Oréal und einem Nasdaq100 ETF.
Nachkäufe
NovoNordisk, Heineken, Thermo Fisher, Asien ETF und Hexagon wurden bereits in der ersten Jahreshälfte aufgestockt. Nun flossen meine Sparraten nochmals in Heineken, Nestlé, Colgate und ein paar Nike (rein zur Glättung der Stückzahl).
Von den Genannten hat vor allem TMO schon gut gezündet.
Verkäufe
Hier habe ich mich endgültig von Fresenius getrennt. Die Gründe hatte ich bereits erläutert; das Unternehmen passte schlichtweg nicht mehr zu mir. Bei Oracle habe ich seit September insgesamt drei Teilverkäufe durchgeführt. Leider zu spät, leider zu wenig. 2/3 der ursprünglichen Stückzahl besitze ich noch.
Performance
Die liegt per 30.12.2025 bei mageren +2,5% (inkl. Nettodividende). Damit bin ich angesichts meiner Benchmark (MSCI World ETF: +7%) natürlich nicht zufrieden.
Die Gründe liegen in erster Linie in der schwachen Entwicklung der beiden Schwergewichte NovoNordisk und Oracle. Vor allem im 2. Halbjahr wurde ich deutlich abgehängt.
Die TOP 3 im Gesamtjahr 2025 waren Alphabet (+46%), der Nasdaq100 ETF (+43%) und BAT (+38%). Letztgenannte hat zudem absolut betrachtet den größten Zuwachs erzielt und ist inzwischen meine größte Position.
FLOP 3 sind: NovoNordisk (-46%), General Mills (-34%) und Coloplast (-31%).
Fazit
Für mich persönlich war das Börsenjahr 2025 eines der Schwierigeren der jüngeren Zeit. Unter dem Strich habe ich nicht mal die Inflationsrate verdient und es ist mental durchaus herausfordernd, wenn der Markt einen mehr oder weniger deutlich abhängt.
Bis auf ein paar Ausnahmen bin ich jedoch der Meinung, dass meine Aufstellung grundsätzlich gut ist und die Einzelwerte qualitativ überzeugen können. Allein, es waren nicht die richtigen Themen für 2025 dabei. KI, Finanzen und Rüstung habe ich kaum oder gar nicht. Dagegen waren Staples und in weiten Teilen Gesundheitsaktien (weiterhin) nicht gut gelitten. Was bleibt ist die Überzeugung, dass derartige Trends auch mal wieder drehen und diese Branchen plötzlich oder langsam wieder gefragt sein werden. Dann kehren die Marktführer wieder in Richtung früherer Bewertungsniveaus zurück. Dass die Narrative auch mal wieder wechseln, ist keine reine Hoffnung meinerseits, sondern feste Überzeugung.
Mein persönliches Highlight war nicht unbedingt die performancemäßig stärkste Aktie Alphabet, sondern das Comeback von Roche (+30%). Dies vor allem, da ich bei kaum einem anderen Wert so oft nachgekauft habe wie bei den Schweizern. Da freut es einen, wenn Geduld belohnt wird.
Lowlight ist dagegen nicht die halbierte NovoNordisk. Hier bin ich fundamental betrachtet optimistisch, dass sie in die Spur zurückfinden, auch wenn der Weg dahin dank schlechtem Management und/oder unglücklicher Kapitalmarktkommunikation noch lang wird. Anders sieht es beim lowlight Oracle aus, denen ich eine Rückkehr zu alten Hochs nicht mehr zutraue. Wertmäßig ist bei der Aktie gegenüber Anfang 2025 per Saldo nicht viel passiert, es gab „nur“ den Hype auf über 300 Dollar und wieder zurück.
Ausblick
Eigentlich könnte ich beim Ausblick das Gleiche schreiben wie im letzten Jahr. Letztlich ist es Teil meiner Strategie, sich möglichst wenig vom Zeitgeist lenken zu lassen und eventuelle Justierungen nur sehr behutsam vorzunehmen. Das mag mir das ein oder andere Mal auf die Füße fallen (siehe Oracle), soll aber vermeiden, Trendthemen hinterherzulaufen. Sicherlich sollte ich das Check im Buy & Hold & Check ein wenig mehr beachten, im Kern bin ich aber weiterhin davon überzeugt, dass einige der Aktien, die zuletzt nicht gefragt waren, eine Renaissance erleben werden. Deshalb gilt für mich: Geduldig bleiben und sich nicht vom Rauschen beirren lassen.
In diesem Sinne wünsche ich allen Mitstreitern ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2026!
Beste Grüße
Bastian
Jahresabschluss 2025
Hallo @Timburg & alle freundlichen Mitleser,
Zum Jahresende jetzt doch noch mal ein Lebenszeichen von mir. Ich habe im Laufe des Jahres gerne weiter mitgelesen, aber war doch auch mit anderen Dingen beschäftigt, zum Beispiel mit dem Schreiben eines Romans – leider kein Börsenkrimi, auch keine Biografie, sondern ein historischer Roman. Wusstet ihr, dass in den 1930er Jahren unter dem NS-Regime Dividenden ganz einfach vom Regime gekappt bzw. ganz gestrichen wurden?
Trotzdem hat sich das eine oder andere im vergangenen Jahr in meinem Depot getan, was ich mal wieder in diesem lebendigen thread teilen möchte. Hoffentlich ohne Rentnerblues auszulösen – denn nach dem Aufbau kommt ja die Bestandssicherung und schliesslich der Verzehr. Ich hoffe also auf noch viele spannende Flaggenreports! Außerdem gilt es ja auch in diesen Phasen, mit Disziplin und Umsicht zu handeln. Sie können übrigens durchaus altersunabhängig eintreten.
Ich habe erst in den letzten 5 Jahren mein Depot auf Langfristigkeit und Cashflow, sprich: Dividendenzahlungen zum Verzehr, umgebaut. Mit dem Ziel: 18.000€ Zusatzeinkommen. Seit 2023 tracke ich monatlich/jährliche Dividendenzahlungen: Im ersten Jahr, 2023, betrug das Wachstum gegenüber 2022 60%, im zweiten Jahr, 2024, nur noch 14,95% mehr, aber dafür dreiviertel Mehrehrtrag in absoluten Zahlen. Im dritten Jahr, 2025, trotz mehrerer negativer Monate, betrug das Cashflow-Wachstum 7,22 %. Das Ziel ist in diesem Jahr erstmals leicht übertroffen.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/23008/board/20251227114134-bildschirmfoto-2025-12-27-um-11-40-30.png
Um mein Ziel, Cashflow-Wachstum, nicht durch Dividendenkürzungen, Dollarschwäche und andere Widrigkeiten zu gefährden, halte ich trotz grundsätzlich langfristiger b&h-Strategie gelegentliches Eingreifen/Umschichten für nötig. Dabei berücksichtige ich auch Buchverluste und -gewinne. Und natürlich geht nicht jede Rechnung auf.
Im März habe ich meine kleine Position bei Iron Mountain (hohe Verschuldung, schlechte Bewertungen) gerade mit 40% Gewinn verkauft. Den Erlös habe ich in Strabag investiert (DR 3,13%), was unter Dividendenrendite-Aspekten nicht so genial war, aber dafür bislang 12% Kursgewinn gebracht hat.
Teilgewinn realisiert habe ich außerdem bei Broadcom (Div Ren 0,71%) und dafür in zwei neue Titel investiert: Vinci (Div Ren 3,93%) und IG Group (Div Ren 3,68%).
Nicht verkneifen konnte ich mir auch ein neues Investment in OPAP (Div. Ren. 7,07%), wobei gegenwärtig zweifelhaft ist, wie die Dividende nach der Fusion mit Allwyn aussehen wird. Aber endlich konnte ich auch einmal eine neue Flagge meinem Depot hinzufügen, @Timburg! Du hast sie sicher schon lange?
Mein größter Fehler im letzten Jahr war der Nachkauf von Alexandria Real Estate im Februar, nur um Mitte Dezember festzustellen, dass die Aussichten aus verschiedenen Gründen mehr als schlecht sind und die Verschuldung viel zu hoch ist. Daher mit 38% Verlust verkauft. Aus ähnlichen Gründen verkauft: VICI mit 13% Verlust. In beiden Fällen haben die Dividenden den Verlust nur schwach ausgeglichen. Das verbliebene Kapital ist erstmal Cash-Position.
Meine nächsten Käufe sollen nicht in immer neue Titel mit kleinen Beträgen fließen, sondern möglichst in solide vorhandene Positionen aufstocken. Damit möchte ich sowohl die Komplexität des im Auge-Behaltens von über siebzig Titeln reduzieren als auch die Branchen-Gewichtung im Depot verbessern.
Zum Jahresende habe ich noch zwei Veränderungen im Depot vor:
1. Verkauf von 20% Rheinmetall, die seit 2022 im Depot liegen und inzwischen eine Monsterposition mit Minidividende geworden sind. Dieser Teilverkauf übertrifft mein Startkapital. Das freigewordene Kapital werde ich in den in meinem Depot untergewichteten Sektor „Versorger“ reinvestieren: Aufstockung von Enel und Aufbau einer kleineren Position bei Iberdrola.
Wie wirkt sich diese Umschichtung auf den Dividendenfluss aus?
Verloren gehen mir 11,50€ (netto) von Rheinmetall, dafür kann ich 169€ (netto) in 2026 von Enel & Iberdrola erwarten.
2. Verkauf von Dorian LPG (der einzige Loser im Cress Depot 2024, den ich leider gekauft und viel zu lange gehalten habe) mit ca. 40% Verlust. Aufstockung trotz geringerer Div. Rendite in BAE (2,03 % Div.) und ein wenig in Northrop Grumman (1,6–1,8 %) = Rendite für Sicherheit…
Auswirkungen auf Dividendenflow?
Entgehen werden mir ca. 190€ (netto) Dividende, die jedoch trotz Kürzung von 50% trotzdem noch unsicher ist. Dafür kann ich zwar etwas weniger, aber dafür verlässliche Dividenden zwischen 160 und 170 € im nächsten Jahr erwarten. Ausserdem sind beides Dividendenwachstumsaktien.
Und schließlich: Der Gewinn von Rheinmetall bleibt dank der anderen Verlustbringer steuerfrei.
Zum Schluss, fast hätte ich es vergessen, wenigstens noch die Dezember Zahler: Itochu, Petrobras, Pfizer, Dorian, BAE, Chevron, Agree Real, Reality Inc, Microsoft, Coca Cola, McDonald's, Nextera, Linde
ETFs: Van Eck Div, L&G Eur, XI(E) MSCI World
Nun wünsche ich euch allen gute Erholung von den Weihnachtsfeiertagen und neue Energie für den Run-up zum böllernden Jahreswechsel,
Viele Grüße louis