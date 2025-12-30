    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

    Etwas schwächer am vorletzten Handelstag 2025

    • US-Börsen schließen schwächer bei geringen Umsätzen.
    • Dow Jones und Nasdaq 100 verlieren leicht, S&P 500 down.
    • Minenaktien stabilisieren sich, Silberpreis steigt wieder.
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Etwas schwächer am vorletzten Handelstag 2025
    NEW YORK (dpa-AFX)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am vorletzten Handelstag eines erneut starken Aktienjahres lethargisch präsentiert und etwas schwächer geschlossen. Der Handel verlief am Dienstag in ruhigen Bahnen bei geringen Umsätzen.

    Der Dow Jones Industrial gab um 0,20 Prozent auf 48.367,06 Zähler nach. Bereits zum Wochenbeginn hatte sich der Leitindex wieder etwas von seinem Rekordhoch vom 12. Dezember bei knapp 48.887 Punkten entfernt. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank am Dienstag um 0,25 Prozent auf 25.462,56 Zähler. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,14 Prozent auf 6.896,24 Punkte.

    Alle drei Indizes haben sich im Jahr 2025 sehr gut entwickelt, am besten der Nasdaq 100 mit einem Zuwachs von etwas mehr als 21 Prozent. Mit Blick auf 2026 könnten die geldpolitischen Perspektiven dem Aktienmarkt weiteren Rückwind verleihen. Mit weiter sinkenden Zinsen in den Vereinigten Staaten ist zu rechnen. Dies ließ das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank erkennen, das an diesem Dienstag veröffentlicht wurde.

    Aktien von Minenbetreibern stabilisierten sich nach ihrer Vortagesschwäche und den kräftigen Kursschwankungen zu Beginn der Handelswoche bei Gold und Silber. Der Preis für Silber stieg am Dienstag wieder deutlich, blieb aber unter seinem Rekordhoch. Die Aktien von First Majestic Silver verbuchten Zuwächse von 1,4 Prozent, Newmont gewannen 2,1 Prozent und Hecla 1,5 Prozent. Im Verlauf hatten sie noch höher notiert.

    Warner Brothers Discovery will Kreisen zufolge ein überarbeitetes Übernahmeangebot von Paramount Skydance erneut ablehnen. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht getroffen, man wolle sich in der nächsten Woche damit befassen, sagte eine mit der Sache vertraute Person der Nachrichtenagentur Bloomberg. Warner hatte zuvor eine Offerte von Paramount zurückgewiesen, weil sie einem Angebot von Netflix unterlegen sei. Am Dienstag schlossen die Papiere von Warner 0,6 Prozent höher und jene von Paramount knapp im Plus.

    Im Dow verbuchten am Index-Ende IBM einen Abschlag von 1 Prozent. Unitedhealth Group legten an der Spitze um 1 Prozent zu, was nichts daran ändert, dass sie 2025 im Dow der mit Abstand schwächste Wert sind.

    Unter den Magnificent 7 hatten Meta am Dienstag mit plus 1,1 Prozent die Nase vorn. Tesla weiteten als schwächster der Sieben ihre Vortagesverluste um 1,2 Prozent aus. Somit setzten die Anteile des E-Fahrzeugbauers ihre Korrektur der Kursrally von Ende November bis zum kurz vor Weihnachten erreichten Rekordhoch von fast 500 Dollar fort und geraten nun charttechnisch wieder etwas unter Druck./ajx/he

     

    Die First Majestic Silver Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,69 % und einem Kurs von 16,88 auf Lang & Schwarz (30. Dezember 2025, 14:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der First Majestic Silver Corporation Aktie um -2,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von First Majestic Silver Corporation bezifferte sich zuletzt auf 7,19 Mrd..

    First Majestic Silver Corporation zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2600 %.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
