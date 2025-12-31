    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    Union wirbt für Pflichtfach Wirtschaft

    Union wirbt für Pflichtfach Wirtschaft
    Foto: Räume für Deutsch-Unterricht (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union setzt sich für ein Pflichtfach Wirtschaft in den Schulen ein, um das Unternehmertum in Deutschland zu stärken.

    "Unsere Wettbewerbsfähigkeit entscheidet sich nicht zuletzt im Klassenzimmer, deshalb müssen wir wirtschaftliche Bildung deutlich stärken", sagte Christoph Ploß, CDU-Bundestagsabgeordneter und maritimer Koordinator im Wirtschaftsministerium, der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Ein eigenes Schulfach Wirtschaft vermittelt jungen Menschen das nötige Rüstzeug, um Zusammenhänge von Leistung, Wohlstand und sozialer Marktwirtschaft zu verstehen."

    Wer früh lerne, wie Unternehmen entstünden, wie Arbeitsplätze gesichert und der Staat finanziert würden, "trifft später verantwortungsvollere Entscheidungen". Dafür brauche es aber "eine Reform der Lehrpläne an den deutschen Schulen". Erst dann würden sich mehr junge Menschen dafür entscheiden, Unternehmer werden zu wollen, sagte Ploß.


    Verfasst von Redaktion dts
    Verfasst von Redaktion dts
