Skyworth PV sichert sich 10 MW Solarprojekt in Italien

MAILAND, 31. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Skyworth PV, ein globaler Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, hat mit dem Abschluss einer Vereinbarung über ein 10-MW-Projekt für ein dezentrales Photovoltaik-Kraftwerk in Ocre, einer Stadt in der italienischen Region Abruzzen, einen weiteren Meilenstein in seiner globalen Expansion erreicht. Diese Vereinbarung markiert den Beginn der Bauphase des Projekts. Dieser jüngste Erfolg und der stetige Fortschritt eines separaten 10-MW-Projekts in Bordeaux, Frankreich, unterstreichen die anhaltende Dynamik des Unternehmens beim Aufbau eines robusten, skalierbaren Netzes für saubere Energie in wichtigen europäischen Märkten.

Italienische Projektvergabe und weitere Fortschritte in Frankreich unterstützen die Expansion des Unternehmens auf dem europäischen Markt für saubere Energie

Der erfolgreiche Abschluss der Vereinbarung in Italien ist ein Beispiel für die disziplinierte Umsetzung der internationalen Wachstumsstrategie von Skyworth PV und spiegelt die Rolle der globalen Anbieter von erneuerbaren Energien bei der Unterstützung der weltweiten Energiewende durch bankfähige, langfristige Lösungen wider.

1. Strategischer Schwerpunkt: Anvisieren von Schlüsselmärkten und Ausweitung der europäischen Präsenz

Inmitten eines dynamischen und wettbewerbsintensiven globalen PV-Umfelds bleibt Skyworth PV seiner globalen Strategie verpflichtet, indem es Investitionen in etablierte internationale Märkte mit hohem Potenzial Priorität einräumt. Italien, das über reichhaltige Solarressourcen und einen ausgereiften Rechtsrahmen verfügt, ist seit langem ein wichtiger europäischer Markt für das Unternehmen. Dieses neue italienische Projekt trägt in Verbindung mit anderen Initiativen wie dem 10-MW-Projekt in Bordeaux (Frankreich) zur Energiewende in Europa bei.

Diese Entwicklung stärkt nicht nur das europäische Projektportfolio von Skyworth PV, sondern legt auch eine solide Grundlage für die weitere Expansion auf dem gesamten Kontinent, da sie die operative Ausführung und die Markenpräsenz in den regionalen Märkten stärkt.

2. Projekt-Schnappschuss: Aufbau einer grünen Benchmark und Bereitstellung von sauberem Strom

Das Projekt liegt an der Grenze zwischen den italienischen Regionen Latium und Abruzzen und hat eine installierte Leistung von 10 MW. Nach seiner Fertigstellung soll es jährlich etwa 14,059 Millionen kWh Strom erzeugen. Dadurch werden die lokalen Kohlendioxidemissionen jedes Jahr erheblich reduziert und gleichzeitig eine stabile Versorgung mit sauberem Strom sichergestellt.