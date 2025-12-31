Die größten Aufsteiger der Woche vom 24.12.-31.12.2025 in der wO Community
Foto: Wang Ying - picture alliance / Xinhua News Agency
Energy Transition Minerals
Monatsperformance: +13,64 %
Platz 1
Effecten-Spiegel
Monatsperformance: +15,83 %
Platz 2
Schaeffler
Monatsperformance: +25,08 %
Platz 3
Vonovia
Monatsperformance: -7,92 %
Platz 4
DeFi Technologies
Monatsperformance: -50,08 %
Platz 5
Platin
Monatsperformance: +18,61 %
Platz 6
Atos
Monatsperformance: +6,08 %
Platz 7
Netlist
Monatsperformance: +47,61 %
Platz 8
Iconic Minerals
Monatsperformance: +159,22 %
Platz 9
Prairie Lithium
Monatsperformance: 0,00 %
Platz 10
Evotec
Monatsperformance: -6,89 %
Platz 11
InflaRx
Monatsperformance: -15,53 %
Platz 12
Ucore Rare Metals
Monatsperformance: -8,51 %
Platz 13
Brockhaus Technologies
Monatsperformance: +32,61 %
Platz 14
Dow Jones
Monatsperformance: +2,12 %
Platz 15
