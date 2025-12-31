DAX kurz vor neuem Kaufsignal

Gleichzeitig rückt bereits ein neues mögliches Kaufsignal in den Fokus: Sollte der DAX den Handelstag über der Marke von 24.500 Punkten beenden, wäre aus charttechnischer Sicht weiteres Potenzial bis in den Bereich von rund 24.961 Punkten vorhanden.

Ein zuvor eingegangener Kauf, der nach einem Kursrückgang Mitte Dezember bei rund 24.000 Punkten erfolgte, wurde mit dem Anstieg des DAX auf 24.527 Punkte abgeschlossen. Allerdings muss ein solcher Einstieg nicht zwingend an diesem Punkt enden. Wer weiter auf steigende Kurse setzt, kann die Position auch halten – mit Blick auf das bisherige Rekordhoch aus dem Oktober bei etwa 24.771 Punkten.

Auf der Unterseite gibt es mehrere wichtige Unterstützungszonen. Erste Stabilität zeigt sich um 24.350 Punkte, weitere Auffangbereiche liegen bei etwa 24.190 und 24.000 Punkten. Diese Marken könnten bei Rücksetzern als Basis für neue Kursanstiege dienen.

Insgesamt bleibt die Stimmung am Markt positiv – die Chancen auf neue Höchststände stehen weiterhin gut.

Als letztes wünscht Ihnen das Analystenteam von Börse-Daily einen guten Rutsch ins neue Jahr. Die nächste Ausgabe des Newsletters gibt es am Freitag, dem 2. Januar 2026.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.490 Punkten

VDAX wieder im Normbereich

Tagesanalyse: RSI: um 66 - Buy MACD: 123 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ins bullische Lager gewechselt Fear& Greed Index bei 50 auf "Neutral" gewechselt! Anlaufmarken nach oben bei 24.479 / 24.639 / 24.771 und 24.810 Punkten, nach unten bei 24.350 / 24.000 / 23.834 und 23.675 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX kurz vorm Ausbruch! VDAX-New Angstlevel wieder normal VDAX-New der Deutschen Börse (29. Dezember 2025): Bei 15,00% (fallend) (Vortag: 13,61%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsideen: 1. Stop-Buy-Position über 24.500 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziel 24.771 Punkte 2. Buy-Limit-Position um 24.075 Punkten eröffnen, Stopp bei 23.940 Punkten. Kursziele 24.500 Punkte - AKTIV - abgeschlossen! Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5X1W Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 12,49 - 12,50 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.295,59 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.295,59 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.490,42 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 19,64 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY5K7Y Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 7,34 - 7,35 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.249,15 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.249,15 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.490,42 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 33,35 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

