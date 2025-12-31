Aktie mit Risiken

Aus Sicht der Kursentwicklung bildet sich aktuell ein Muster heraus, das häufig auf fallende Kurse hindeutet. Sollte die Aktie unter die Marke von etwa 320,00 US-Dollar fallen, könnte dies neue Verkäufe auslösen. In diesem Fall wären weitere Rückgänge in Richtung rund 295,00 oder sogar 280,00 US-Dollar denkbar.

Zwar zeigt sich die Aktie des US-Gesundheitskonzerns derzeit noch relativ stabil, doch dieser Eindruck könnte täuschen. Schon in der ersten Jahreshälfte hatte das Papier deutlich an Wert verloren. Seit einigen Wochen mehren sich nun erneut Anzeichen dafür, dass der Kurs unter Druck geraten könnte.

Auf der anderen Seite würde sich das Bild erst dann deutlich verbessern, wenn der Kurs über etwa 349,00 US-Dollar steigt. Dann bestünde die Chance auf eine Erholung bis in den Bereich von rund 370,00 US-Dollar. Bis dahin bleibt die Lage jedoch angespannt.

Insgesamt zeigt sich, wie stark politische Aussagen und Entscheidungen die Stimmung an den Finanzmärkten beeinflussen können. Für Anleger bleibt UnitedHealth damit vorerst ein Wert, der mit erhöhten Unsicherheiten verbunden ist.

Trading-Strategie:

1. Short-Einstieg unter 320,00 US-Dollar eröffnen. Stopp über 335,00 US-Dollar platzieren. Kursziele bei 295,00/280,00 US-Dollar.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

UnitedHealth Group Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2V3Z Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,22 - 0,24 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 303,5162 US-Dollar Basiswert: UnitedHealth Group Inc. KO-Schwelle: 303,5162 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 332,33 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,68 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU4YHZ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,23 - 0,25 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 356,4521 US-Dollar Basiswert: UnitedHealth Group Inc. KO-Schwelle: 356,4521 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 332,33 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 280,00 US-Dollar Hebel: 11,22 Kurschance: + 120 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

