Adidas-Aktie zeigt wieder Stärke

Aktuell nähert sich die Aktie ihrem bisherigen Dezemberhoch bei rund 169,70 Euro. Gelingt es, diese Marke nachhaltig zu überwinden, könnte sich der Weg in Richtung höherer Kursregionen öffnen. Ein weiterer wichtiger Widerstand liegt im Bereich von etwa 176,50 Euro. Erst oberhalb dieses Niveaus würde sich das Gesamtbild auch mittelfristig klar verbessern und auf eine echte Trendwende hindeuten.

Bereits kurz vor den Feiertagen hatte sich abgezeichnet, dass die Adidas-Aktie über einer wichtigen charttechnischen Marke notiert. Dennoch fehlte zunächst der Schwung, um weiter deutlich zu steigen. Inzwischen hat sich das Bild jedoch aufgehellt: In den letzten Handelstagen konnte sich der Kurs stabilisieren und wieder zulegen.

Nach unten hin gibt es ebenfalls wichtige Kursmarken zu beachten. Fällt die Aktie unter etwa 163,00 Euro, könnte dies erneut Verkaufsdruck auslösen und den Kurs zurück in den Bereich von rund 158,00 Euro führen.

Insgesamt zeigt sich die Adidas-Aktie derzeit wieder stabiler. Ob daraus ein nachhaltiger Aufwärtstrend entsteht, hängt davon ab, ob die nächsten wichtigen Kursmarken überwunden werden können.

Trading-Strategie:

1. Long-Einstieg über 170,00 Euro eröffnen , Stopp unter 162,50 Euro platzieren. Kursziel 176,50 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Adidas AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6C30 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,92 - 0,93 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 160,9578 Euro Basiswert: Adidas AG KO-Schwelle: 160,9578 Euro akt. Kurs Basiswert: 169,05 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 176,50 Euro Hebel: 18,30 Kurschance: + 75 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5JZR Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,18 - 1,19 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 180,8044 Euro Basiswert: Adidas AG KO-Schwelle: 180,8044 Euro akt. Kurs Basiswert: 169,05 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 14,20 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

