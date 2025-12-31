Böses Omen für 2026? Anleger in Alarmstimmung bei Tilray, Canopy, Aurora & Co.

Die Kursentwicklung der Cannabis-Aktien wusste auch in 2025 nicht wirklich zu überzeugen. Einigen Gewinnern (unter anderem zählt hier die Aktie der Cronos Group dazu) stehen zahlreiche Verlierer gegenüber. Die kurzen, aber dafür intensiven Erholungsphasen wurden von den Marktakteuren zum Ausstieg genutzt. Das Vertrauen von Anlegern und Investoren ist noch nicht zurückgekehrt. Kurze, nachrichtenbezogene Spekulationen wurden zwar immer wieder gern getätigt, doch langfristig möchten sich nach wie vor die wenigsten Anleger in Cannabis-Aktien engagieren. Im Ergebnis wurden Gewinne schnell realisiert. Entsprechend fielen Erholungsversuche rasch wieder in sich zusammen. Die Handelstage rund um die Trump-Unterzeichnung der mit Spannung erwarteten Executive Order belegen das eindrucksvoll. Mit der Unterzeichnung soll das ins Stocken geratene Reschudeling-Verfahren von Cannabis in der DEA wieder angeschoben werden. Im Vorfeld der Unterzeichnung schossen die Aktienkurse von Tilray, Canopy, Aurora & Co. nach oben. Wer nun aber dachte, dass es mit der Unterzeichnung so weitergehen würde, wurde enttäuscht. Danach brach sich ein veritabler Abverkauf Bahn. Ist das bereits als ein böses Omen für 2026 zu werten?

Wird 2026 das Jahr der Entscheidung?

Plakativ könnte man formulieren: Wenn nicht in 2026, wann sollte der Cannabis-Sektor dann aus seinem Dornröschenschlaf erwachen? Wie in der letzten Cannabis-Kommentierung an dieser Stelle dargelegt, obliegt der DEA die Entscheidung, Cannabis von Schedule I auf Schedule III zu ziehen. Wie schnell es zu einer Neueinstufung kommen wird, liegt ganz in den Händen der DEA. Jede Verzögerung verlängert die Leidenszeit der Cannabis-Unternehmen. Und die letzten Monate haben gezeigt, dass die Mühlen der Drug Enforcement Administration sehr langsam mahlen können. Ob es auch schneller gehen kann, speziell nach Trumps Unterschrift, bleibt abzuwarten. Seit dem Sommer dieses Jahres ruht der Reschudeling-Prozess mehr oder weniger. Neuer Schwung wäre daher dringend geboten.

Eine Neueinstufung von Cannabis durch die DEA in 2026 wäre ein Meilenstein bzw. ein Befreiungsschlag – so sie denn kommt. Für die Cannabis-Unternehmen würde sich durch eine Neueinstufung vieles vereinfachen; vor allem im wirtschaftlichen und steuerlichen Bereich, aber auch im Bereich der Forschung.

Tilray, Canopy, Aurora & Co. werden es wohl zunächst weiterhin schwer haben

Der Abverkauf nach der Unterzeichnung der Executive Order durch Trump war ein erneuter Nackenschlag. Diese Reaktion des Marktes folgt aber einem seit Jahren zu beobachtenden Muster. Laufen größere Gewinne im Cannabis-Sektor auf, wird konsequent Kasse gemacht. Der obere Tilray-Chart verdeutlicht das volatile Auf und Ab. Das eingangs erwähnte Vertrauen in eine nachhaltige Verbesserung der Lage fehlt (noch). Erst eine Änderung in der Erwartungshaltung könnte dieses Muster durchbrechen und eine solche dürfte wiederum nur mit einer Neueinstufung von Cannabis einhergehen. Das braucht Zeit und in erster Linie Bewegung im Reschudeling-Prozess der DEA. Der Cannabis-Sektor bzw. die Cannabis-Aktien stehen mit anderen Sektoren im permanenten Wettstreit um das Kapital von Anlegern und Investoren. Man muss es so deutlich sagen: Aktuell findet man genügend Alternativen in prosperierenden Sektoren – stellvertretend sei auf den Technologiebereich, aber auch auf den Gold- und Silbersektor verwiesen. Und so werden es Tilray, Canopy, Aurora & Co. zunächst wohl weiterhin schwer haben. Es sei denn, die DEA „spuckt zeitnah in die Hände“.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte