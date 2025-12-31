Eon warnt vor Debatte um Nord-Stream-Pipeline

Essen (dts Nachrichtenagentur) - Eon-Chef Leonhard Birnbaum warnt vor einer Debatte um den Neustart der gesprengten Nord-Stream-Pipeline. "Das ist keine deutsche, sondern eine europäische Frage", sagte Birnbaum der "Rheinischen Post"."Wir sollten nie wieder unter Umgehung der Nachbarn mit Russland strategische Energiegeschäfte machen." Russland führe einen Angriffskrieg und sei kein zuverlässiger Lieferant. Birnbaum ergänzte: "Technisch sind die Pipelines der Nord Stream 1 derzeit auch gar nicht funktionsfähig, sondern an der Explosionsstelle voll Ostsee-Wasser gelaufen."Zugleich warnte Birnbaum vor Drohnen über deutschen Kraftwerken: "In der Ukraine greift Russland gezielt die Infrastruktur an, weil sie für das Funktionieren von Gesellschaften entscheidend und damit ein sehr vulnerabler Punkt ist. Unbekannte Drohnen über Flughäfen und Kraftwerken sollten wir deshalb auch bei uns nicht tolerieren", so der Eon-Chef.Eon ist an der Betreibergesellschaft von Nord Stream 1 beteiligt.