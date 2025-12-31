Die SoftBank geht All-in bei OpenAI

Die Finanzierung unterstreicht den eskalierenden Wettlauf um Rechenleistung und Infrastruktur. OpenAI hat sich dem Markt zufolge bereits zu Infrastrukturprojekten im Volumen von mehr als 1,4 Billionen US-Dollar verpflichtet – unter anderem mit Chipkonzernen wie Nvidia, Advanced Micro Devices und Broadcom. Ziel ist es, die explosionsartig wachsende Nachfrage nach KI-Anwendungen zu bedienen.

Der japanische Technologiekonzern SoftBank Group hat seine gewaltige Investitionszusage an OpenAI nun vollständig erfüllt. Wie Personen, die mit der Transaktion vertraut sind, CNBC berichteten, wurden die zugesagten rund 40 Milliarden US-Dollar nun vollständig bereitgestellt. Damit zählt SoftBank zu den größten Einzelinvestoren des KI-Vorreiters hinter ChatGPT.

SoftBank setzt dabei konsequent alles auf die Karte Künstliche Intelligenz. Noch im vergangenen Monat hatte der Konzern seine komplette Beteiligung an Nvidia im Wert von 5,8 Milliarden US-Dollar veräußert. Der Erlös floss – gemeinsam mit weiteren Liquiditätsquellen – direkt in das Engagement bei OpenAI. Parallel dazu stärkt SoftBank seine physische Basis: Für vier Milliarden US-Dollar übernimmt der Konzern den Rechenzentrumsinvestor DigitalBridge.

Unterdessen bereitet sich OpenAI selbst auf den nächsten Wachstumsschritt vor. Das von Sam Altman geführte Unternehmen wird immer wieder mit einem Börsengang in Verbindung gebracht und hat bereits Finanzierungen in Milliardenhöhe von Microsoft erhalten. Zuletzt prüfte OpenAI eine mögliche Beteiligung von Amazon über mehr als 10 Milliarden US-Dollar. Auch Disney ist mittlerweile an Bord, inklusive einer Vereinbarung zur Nutzung lizenzierter Charaktere für das Video-Tool Sora.

Mit der finalen Tranche von gut 22 Milliarden US-Dollar hält SoftBank nun rund elf Prozent an OpenAI. Die Bewertung liegt bei rund 260 Milliarden US-Dollar vor dem Softbank-Investment. Für Konzernchef Masayoshi Son ist klar, wohin die Reise geht: SoftBank positioniert sich als zentraler Financier der globalen KI-Infrastruktur.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



