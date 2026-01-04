Diese Internet-Aktien sollen 2026 richtig durchstarten

Der US-Finanzsender CNBC berichtet, dass Evercore ISI seine bevorzugten Internetwerte für das kommende Jahr präsentiert hat. Mark Mahaney, Leiter der Internetanalyse bei Evercore, nennt große Technologiekonzerne und kleinere Wachstumswerte als seine Favoriten für Long-Positionen in 2026.

An der Spitze steht Amazon. Mahaney erklärt, die Entwicklung rund um künstliche Intelligenz habe sich für Amazon Web Services deutlich verbessert. Er sagt, die KI-Story habe eine "positive Wendung genommen". Zudem erwartet er steigende freie Cashflows in den kommenden zwei Jahren. Obwohl die Aktie im Jahr 2025 nur rund 6 Prozent zulegte und damit hinter dem Nasdaq Composite mit über 21 Prozent zurückblieb, rechnet die Mehrheit der von LSEG befragten Analysten mit deutlichem Aufwärtspotenzial.

Expedia soll weiter liefern

Als nächsten große Favoriten nennt Mahaney laut CNBC Expedia. Der Reisegigant überzeugt ihn mit einer günstigeren Bewertung im Vergleich zur Konkurrenz und einer laufenden Transformation unter neuer Führung. Die Aktie legte in diesem Jahr bereits mehr als 50 Prozent zu. Obwohl die Mehrheit der von LSEG befragten Analysten die Aktie weiterhin zum Kauf empfiehlt, deuten die aktuellen Markterwartungen darauf hin, dass der Kurs kurzfristig sogar nachgeben könnte.

Zillow dominiert die Midcaps

Bei den kleineren und mittelgroßen Werten setzt Mahaney auf Zillow, eine US-Onlineplattform für Immobilienanzeigen, Mietangebote, Hausbewertungen und Hypothekenvermittlung. Die Aktie verlor seit September etwa 25 Prozent und lag 2025 mehr als 5 Prozent im Minus. Für den Analysten schafft genau diese Schwäche eine langfristige Einstiegschance. LSEG-Daten zeigen, dass die Mehrheit der Experten die Aktie weiter zum Kauf empfiehlt und mit einem deutlichen Aufwärtspotenzial rechnet.

Neben Zillow zählt der Evercore-Stratege auch Oddity Tech, Chewy und MNTN zu den spannenden SMID-Werten. Bei den Large Caps taucht zudem DoorDash auf seiner Favoritenliste auf.

Der Analyst positioniert sich damit klar: Internetwerte sollen auch 2026 Investmentstories liefern – vor allem dort, wo Bewertungen noch Potenzial bieten und Wachstumsthemen wie künstliche Intelligenz neue Fantasie auslösen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

