Silber wird erneut ungespitzt in den Boden gerammt – das ist der Grund!

Die Kurskapriolen bei Edelmetallen, allen voran Silber , halten an. Nach einem sehr starken Börsenjahr gingen die Kurse für Silber, Platin und Palladium in den vergangenen Wochen in den Steilflug über. In der Montagnacht erreichte Silber mit knapp 84 US-Dollar pro Feinunze schließlich ein weiteres Rekordhoch, ehe einer der größten Intraday-Crashs überhaupt mit einem zwischenzeitlichen Minus von fast 20 Prozent folgte . Auch Platin und Palladium wurden mit in die Tiefe gerissen.

Nun hat sich in der Nacht zum Mittwoch, ausgerechnet dem letzten Tag des Jahres, eine ähnliche Kursbewegung ereignet. Nach einer Erholung am Dienstag, der Spot-Preis für Silber kletterte um 5,9 Prozent und konnte damit einen großen Teil der Verluste vom Vortag (-8,7 Prozent) wettmachen, ging der kleine Bruder von Gold erneut unter. Am Mittwochvormittag liegen die Verluste bei -5,5 Prozent.

Rohstoffbörse CME hebt Sicherheitsanforderungen erneut an

Erneut für den Absturz verantwortlich ist die Rohstoffbörse CME, die ihre Margin-Anforderungen ein weiteres Mal erhöht hat. Erst am Montag hatte die CME auf den spekulativen Exzess der vergangenen Tage reagiert und die Hinterlegungsanforderungen pro Kontrakt von 20.000 auf 25.000 US-Dollar erhöht. Nun wurden sie auf 30.000 US-Dollar angehoben. Das macht das Halten und den Erwerb von Futures-Kontrakten auf Silber immer teurer.

Investoren müssen entweder neues Kapital nachschießen oder sich von ihren Kontrakten trennen, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Das führt zu Zwangsverkäufen bei Anlegerinnen und Anlegern, die den neuen Kapitalforderungen nicht gerecht werden können oder wollen.

Talfahrt nach Blow-Off-Top setzt sich fort

Wie schon am Montag reagieren auch andere Edelmetalle heftig auf die Kursverluste bei Silber. Palladium büßt knapp 5 Prozent an Wert ein, Platin verliert sogar knapp 8 Prozent. Nichtsdestotrotz liegen die Kursgewinne im Vergleich zum Stand vor einem Jahr hier immer noch bei +122,4 Prozent. Das zeigt, wie weit der Spekulationsexzess in den vergangenen 12 Monaten gereicht hat.

Mit einem Plus von +149,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr hat Silber damit die Performancekrone zurückerobert, nachdem Platin zeitweise vorbeigezogen war. Aufgrund der Marktenge sind Platin und Palladium noch anfälliger für starke Schwankungen als die besser kapitalisierten Edelmetalle Gold und Silber, das zeitweise zum drittwertvollsten Asset der Finanzwelt aufgestiegen war.

Quelle: Investing.com

Das Abwärtspotenzial ist beträchtlich

Mit den neuerlichen Kursverlusten deutet alles darauf hin, dass die Spekulationsblase bei Silber geplatzt ist. Die Anhebung der Risikoanforderungen und der anschließende Preissturz folgt einem historischen Muster, dass aus 1980 und 2011 bereits bekannt ist.

Auch technisch war Silber zuletzt viel zu heiß gelaufen. Der Relative-Stärke-Index hatte Extremwerte von über 90 Punkten erreicht – bereits 70 gelten als fortgeschritten beziehungsweise überkauft. Außerdem war das Edelmetall weit über die Bollinger Bänder hinausgeschossen. Nun könnte eine Gegenbewegung zur Unterseite folgen, was Kurse um 54,50 US-Dollar befürchten lässt.

Der große Abstand zu den gleitenden Durchschnitten lässt ebenfalls erwarten, dass es zu hohen Verlusten kommt. Die 50-Tage-Linie liegt aktuell bei 57,24 US-Dollar, die 200-Tage-Linie sogar erst bei 42,83 US-Dollar. In den Charts von Platin und Palladium liegen ähnliche Verhältnisse vor. Etwas besser sieht es dagegen bei Gold aus, wo die Überhitzung zumindest im Tages- und Wochenchart konsolidiert werden konnte. Der Monats-RSI mit fast 93 Zählern warnt aber ebenfalls vor einem Ende des Aufwärtstrends.

Fazit: Keine falschen Hoffnungen!

Der Zeitpunkt für die erneute Anhebung der Margin-Anforderung sowie des nächtlichen Kurseinbruchs ist prekär, da vor allem europäische Anlegerinnen und Anleger auf die abermals veränderte Situation aufgrund geschlossener Handelsplätze nicht reagieren können.

Das garantiert am Freitag eine volatile Kursentwicklung – und könnte den Abwärtsdruck verschärfen, denn zuletzt sind viele Privatanleger auf den Edelmetallzug aufgesprungen. In sozialen Medien ist Silber aktuell das alle Diskussionen beherrschende Asset. Das ist in der Regel ein zuverlässiger Kontraindikator. Wer jetzt noch auf offenen Long-Positionen, insbesondere gehebelten, sitzt, hat allen Grund zur Sorge. Die Blase sollte als geplatzt betrachtet und auf Investitionen verzichtet werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion