2025 wurde erst niedergetrumpelt, dann richtig goldig - und 2026 wird eher künstlich als intelligent

Das Jahr 2025 schloss mit Rekordständen an den Börsen, doch zum Feiern ist kaum jemandem zumute. Trump ist wieder Präsident und der selbsternannte "Friedenspräsident" heizt alte und neue Konflikte mit aller Kraft an - zum Schaden der USA, ihrer (ehemaligen?) Verbündeten, aber vor allem zum eigenen Wohl und das seines Clans. Unglaublich - aber auch, dass die Welt sich daran zu gewöhnen scheint.





Neben Trump und seinen Strafzollkannonaden samt Handelskriegen gegen China, Europa, Gott und die Welt dominierte KI die Schlagzeilen und fand den Weg mitten in unser Leben. Das alles ging auch nicht spurlos an den Börsen vorüber und wird uns auch in 2026 weiter beschäftigen. Hier lest ihr (m)eine Abrechnung mit 2026 und einen Ausblick auf 2026. Das wird ganz bestimmt auch nicht leichter, aber sicherlich anders. Irgendwie...