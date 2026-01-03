Alle reden schlecht über Öl – genau das macht diese Aktien jetzt reizvoll

Wenngleich der Ölpreis in den vergangenen Monaten deutlich unter Druck geriet, blieben Ölaktien vergleichsweise stabil und hinkten dem Gesamtmarkt nur moderat hinterher. Angesichts mehrerer potenzieller Rückenwinde könnten sie für Anleger nun wieder interessant werden, wie Barron’s analysiert.

Eine Überproduktion belastete die Preise, weil sowohl US-Förderer als auch die Staaten der OPEC Plus mehr Öl auf den Markt brachten, als die Weltwirtschaft aufnehmen konnte. Gleichzeitig baute China seine strategischen Reserven aus, was auf eine schwächere laufende Nachfrage hindeutete. Ein sich abkühlender US-Arbeitsmarkt ließ Investoren zudem an der Nachfrageseite zweifeln, obwohl das Wirtschaftswachstum robust blieb.

Ein Blick auf die Ölaktien zeichnet jedoch ein anderes Bild. Der börsengehandelte Fonds State Street Energy Sector SPDR legte 2025 inklusive reinvestierter Dividenden um 8,5 Prozent zu. Ein Treiber war Exxon Mobil. Auch Raffinerien wie Phillips 66, Valero Energy und Marathon Petroleum stützten die Entwicklung. Das ist weniger als der Anstieg des S&P 500 um 19 Prozent, wirkt angesichts des deutlichen Ölpreisrückgangs aber solide.

Für 2026 sehen Marktbeobachter weiteres Potenzial

Strategen der Bank of America erwarten für 2026 einen durchschnittlichen Ölpreis von 60 US-Dollar, nach 69 US-Dollar im Jahr 2025.

Die Ölpreise dürften kaum noch deutlich fallen. Trotz negativer Schlagzeilen fanden die Futures zuletzt mehrfach eine Untergrenze bei etwa 55 US-Dollar, ein Niveau, das bereits im April des Vorjahres und erneut in diesem Monat erreicht wurde.

Das könnte darauf hindeuten, dass der Markt eine Stabilisierung erwartet. Die Länder dürften ihr Angebot nicht unbegrenzt ausweiten, während sich die Nachfrage zumindest leicht erholen könnte. Auch mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve könnten unterstützend wirken, insbesondere wenn sie die Konjunktur beleben.

"Die Messlatte für Öl ist im nächsten Jahr so niedrig, dass jede Art von Aufschwung möglich ist", sagte Adam Turnquist, Chefstratege bei LPL Financial. Er erwartet stärkeres Wirtschaftswachstum als wichtigen Katalysator für den Ölmarkt.

Dass sich Ölaktien in einem schwierigen Umfeld relativ robust gezeigt haben, werten Analysten auch als Zeichen eines strukturellen Wandels im Sektor. Die Unternehmen setzen nicht mehr ausschließlich auf steigende Ölpreise. Sie verfügen heute über stärkere Bilanzen und höheren freien Cashflow, um Aktien zurückzukaufen und Dividenden zu erhöhen. Das sorgt für eine attraktivere Gesamtrendite für Anleger.

Ein Beispiel ist Devon Energy

Das Unternehmen profitierte von Kostendisziplin und gezielten Übernahmen. Devon zahlt zudem eine Dividende von 2,8 Prozent. Für 2025 werden Ausschüttungen von rund 608 Millionen US-Dollar erwartet, was etwa 20 Prozent des freien Cashflows entspricht.

Diese Dividende dürfte weiter steigen. Das Management kündigte an, die Investitionsausgaben im kommenden Jahr um 90 Millionen US-Dollar auf 3,6 Milliarden US-Dollar zu senken. Dadurch könnte der freie Cashflow auf die von der Wall Street erwarteten 3,13 Milliarden US-Dollar steigen. Das würde dem Unternehmen ermöglichen, seine Zusage aus der letzten Gewinnkonferenz einzuhalten und die Dividende weiter zu erhöhen.

Für die Experten von Barron’s ist das ein klarer Beleg dafür, dass es bei Energieaktien nicht mehr allein um den Ölpreis geht. Der Sektor habe sich gewandelt und könnte sich 2026 erneut als lohnende Wette erweisen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



