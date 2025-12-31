ETH bald größte Kryptowährung? 2026 könnte das entscheidende Jahr werden

Die Argumente dafür verdichten sich. Ethereum gilt als Rückgrat realer Blockchain-Anwendungen – von Smart Contracts bis zur Tokenisierung klassischer Vermögenswerte. Gerade dieser Trend gewinnt an Dynamik, nicht zuletzt durch die Unterstützung großer Finanzhäuser wie BlackRock. Rückenwind kommt zudem aus der Politik: Der Digital Asset Market Clarity Act in den USA könnte regulatorische Klarheit schaffen und institutionellen Investoren den Einstieg erleichtern.

Im Raum steht ein Szenario, das in der Kryptoszene seit Jahren diskutiert wird: das sogenannte Flippening, also das Überholen von Bitcoin durch Ethereum bei der Marktkapitalisierung. Nach Einschätzung von Jens Klatt, Marktanalyst beim Broker XTB, könnte 2026 zum entscheidenden Jahr für Ethereum werden.

Das Umfeld sei anspruchsvoller, aber berechenbarer geworden, sagt Johanna Belitz, Head of Nordics beim Krypto-Emittenten Valour. Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte reagieren als klassische High-Beta-Assets sensibel auf globale Rahmenbedingungen. Entscheidend seien reale Renditen, die Stärke des US-Dollar, Liquiditätsindikatoren sowie Inflation und Kreditspreads, so die Expertin.

Ein erneuter, breit angelegter Liquiditätsschub sei jedoch nicht in Sicht. Die großen Zentralbanken lockern ihre Geldpolitik nur vorsichtig, was zwar stabilisiert, aber keinen neuen Hype entfacht. Für den Markt bedeutet das: Unterstützung ja, explosionsartige Kursbewegungen eher nein.

Unterdessen spielt das makroökonomische Umfeld Ethereum in die Karten. Sinkende Zinsen, robuste Aktienmärkte und eine krypto-freundliche US-Regierung unter Präsident Donald Trump könnten ein Umfeld schaffen, das an frühere Bullenmärkte erinnert. Historisch gesehen hat Ethereum in solchen Phasen besonders stark performt: Im Zyklus 2020 bis 2021 stieg der Kurs um mehr als das Vierzigfache – deutlich stärker als Bitcoin.

Bewertungsseitig sehen Analysten ebenfalls Luft nach oben. Sollte Ethereum wieder einen historischen Anteil von rund der Hälfte der Bitcoin-Marktkapitalisierung erreichen, ergäbe sich – bei einem Bitcoin-Niveau um 100.000 US-Dollar – ein Kursziel von über 10.000 US-Dollar je ETH. Derzeit liegt dieser Anteil bei nur rund 20 Prozent. Daten von Bloomberg zeigen zudem, dass Ethereum im langfristigen Vergleich weiterhin günstiger bewertet ist als Bitcoin.

Fazit: Während Bitcoin weiterhin als digitales Gold wahrgenommen wird, positioniert sich Ethereum zunehmend als Wachstumsmotor der Blockchain-Ökonomie. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte 2026 tatsächlich den Startschuss für ein neues Kräfteverhältnis im Kryptomarkt markieren.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



