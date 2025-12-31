FMA informiert: Versicherungsprämie erhöht? Worauf...

Wien (APA-ots) - Zum Jahreswechsel erhalten viele Versicherte Schreiben von ihren Versicherungen über Prämienanpassungen. Das sorgt oft für Verunsicherung. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) informiert in der aktuellen Ausgabe ihrer Informationsreihe "Reden wir über Geld" für Verbraucher:innen, wann Prämienerhöhungen zulässig sind, und welche Rechte Versicherte haben.

Zum Jahreswechsel passen viele Versicherungen ihre Prämien an. Die FMA erklärt in "Reden wir über Geld", was Versicherte wissen müssen.

Prämienanpassung ist vertraglich geregelt



Prämienanpassungen gibt es bei fast allen Versicherungen. Sie sind in der Polizze oder in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen geregelt. Sie dienen dazu, den Versicherungsschutz über viele Jahre hinweg wertbeständig zu halten. Anpassungen erfolgen häufig auf Basis von Preisindizes, etwa jenen der Statistik Austria, oder nach einem fix vereinbarten Prozentsatz.



Eine Prämienerhöhung ist dabei nicht willkürlich möglich, sondern muss auf einer klar vereinbarten Prämienanpassungsklausel beruhen und für Versicherte transparent und nachvollziehbar sein. Bei Krankenversicherungen gelten gesetzlich bestimmte Sonderregeln.

Höhere Prämien können auch Vorteile haben



Für die Versicherten haben Prämienanpassungen auch Vorteile: Der vereinbarte Versicherungsschutz bleibt erhalten, und es kommt nicht zu einer schleichenden Unterversicherung, bei der die Versicherungssumme an Wert verliert. Gleichzeitig sichern sie die langfristige Leistungsfähigkeit der Versicherungsunternehmen.

Was Versicherte bei hohen Prämien tun können



Ist die Prämie zu hoch, haben Versicherte mehrere

Handlungsmöglichkeiten: Je nach Vertrag kann widersprochen, der Tarif angepasst oder der Versicherungsschutz vorübergehend ruhend gestellt werden. Ein vorschneller Versicherungswechsel sollte jedoch gut überlegt sein, da dabei Nachteile wie höhere Prämien, neue Gesundheitsprüfungen oder der Verlust von Altersrückstellungen drohen können.



Die FMA rät, Prämienanpassungen nicht vorschnell als Nachteil zu sehen, sondern sich zu informieren, Verträge zu prüfen und Angebote zu vergleichen. Wer versteht, warum und wann Prämien steigen, kann fundierte Entscheidungen treffen und dauerhaft gut abgesichert bleiben.



Die aktuelle Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle bisherigen Ausgaben auf der Website

https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. Folgen Sie "Reden wir über Geld" auch auf Instagram: @redenwiruebergeld

