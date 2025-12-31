    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    FMA informiert: Versicherungsprämie erhöht? Worauf...

    Für Sie zusammengefasst
    • Prämienanpassungen sind vertraglich geregelt.
    • Höhere Prämien sichern langfristigen Versicherungsschutz.
    • Verbraucher sollten Verträge prüfen und vergleichen.
    Foto: Siarhei - 356130783

    Zum Jahreswechsel passen viele Versicherungen ihre Prämien an. Die FMA erklärt in "Reden wir über Geld", was Versicherte wissen müssen.

    Wien (APA-ots) - Zum Jahreswechsel erhalten viele Versicherte Schreiben von ihren
    Versicherungen über Prämienanpassungen. Das sorgt oft für Verunsicherung. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) informiert in der aktuellen Ausgabe ihrer Informationsreihe "Reden wir über Geld" für Verbraucher:innen, wann Prämienerhöhungen zulässig sind, und welche Rechte Versicherte haben.

    Prämienanpassung ist vertraglich geregelt

    Prämienanpassungen gibt es bei fast allen Versicherungen. Sie sind in der Polizze oder in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen geregelt. Sie dienen dazu, den Versicherungsschutz über viele Jahre hinweg wertbeständig zu halten. Anpassungen erfolgen häufig auf Basis von Preisindizes, etwa jenen der Statistik Austria, oder nach einem fix vereinbarten Prozentsatz.

    Eine Prämienerhöhung ist dabei nicht willkürlich möglich, sondern muss auf einer klar vereinbarten Prämienanpassungsklausel beruhen und für Versicherte transparent und nachvollziehbar sein. Bei Krankenversicherungen gelten gesetzlich bestimmte Sonderregeln.

    Höhere Prämien können auch Vorteile haben

    Für die Versicherten haben Prämienanpassungen auch Vorteile: Der vereinbarte Versicherungsschutz bleibt erhalten, und es kommt nicht zu einer schleichenden Unterversicherung, bei der die Versicherungssumme an Wert verliert. Gleichzeitig sichern sie die langfristige Leistungsfähigkeit der Versicherungsunternehmen.

    Was Versicherte bei hohen Prämien tun können

    Ist die Prämie zu hoch, haben Versicherte mehrere
    Handlungsmöglichkeiten: Je nach Vertrag kann widersprochen, der Tarif angepasst oder der Versicherungsschutz vorübergehend ruhend gestellt werden. Ein vorschneller Versicherungswechsel sollte jedoch gut überlegt sein, da dabei Nachteile wie höhere Prämien, neue Gesundheitsprüfungen oder der Verlust von Altersrückstellungen drohen können.

    Die FMA rät, Prämienanpassungen nicht vorschnell als Nachteil zu sehen, sondern sich zu informieren, Verträge zu prüfen und Angebote zu vergleichen. Wer versteht, warum und wann Prämien steigen, kann fundierte Entscheidungen treffen und dauerhaft gut abgesichert bleiben.

    Die aktuelle Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle bisherigen Ausgaben auf der Website
    https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. Folgen Sie "Reden wir über Geld" auch auf Instagram: @redenwiruebergeld

    Rückfragehinweis:
    Finanzmarktaufsicht (FMA)
    Boris Gröndahl
    Telefon: +43 676 8824 9995
    E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

