    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIsoEnergy AktievorwärtsNachrichten zu IsoEnergy
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    IsoEnergy erwirbt weitere Wertpapiere von Premier American Uranium Inc.

    IsoEnergy erwirbt weitere Wertpapiere von Premier American Uranium Inc.
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Toronto, ON, 30. Dezember 2025 / IRW-Press / IsoEnergy Ltd. („IsoEnergy“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) (- https://www.commodity-tv.com/play/isoenergy-exciting-ceo-insights-on-t ... -) freut sich bekannt zu geben, dass es (die „Transaktion“) 2.135.760 Stammaktien (die „PUR-Stammaktien“) von Premier American Uranium Inc. („PUR“) sowie Optionsscheine zum Erwerb von weiteren 2.708.627 PUR-Aktien als Gegenleistung für die Ausgabe von insgesamt 100.000 Stammaktien des Unternehmens (die „ISO-Aktien“) erworben hat. Die ISO-Aktien wurden zu einem angenommenen Preis von 11,58 Dollar pro Aktie ausgegeben, was einer Gesamtgegenleistung von 1.158.000 Dollar entspricht.

     

    Philip Williams, CEO und Direktor von IsoEnergy, kommentierte: „Als Mitbegründer von PUR Ende 2023 sind wir beeindruckt von der konstanten Erfolgsbilanz des Unternehmens bei der Wertschöpfung durch disziplinierte Fusionen und Übernahmen sowie die Weiterentwicklung von Vermögenswerten. Angesichts des steigenden Uranpreises und der starken Rückenwindfaktoren im Nuklearsektor – insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo PUR seinen Schwerpunkt hat – halten wir dies für einen günstigen Zeitpunkt, um unser Aktienengagement in dem Unternehmen zu erhöhen.“

     

    Unmittelbar vor Abschluss der Transaktion besaß das Unternehmen insgesamt 4.245.841 PUR-Stammaktien und Optionsscheine zum Erwerb von 167.708 PUR-Stammaktien, was etwa 6,27 % der ausstehenden PUR-Stammaktien auf nicht verwässerter Basis und etwa 6,50 % der ausstehenden PUR-Stammaktien auf teilweiseverwässerten Basis, unter der Annahme, dass alle von der Gesellschaft gehaltenen Optionsscheine ausgeübt werden  (vor Berücksichtigung der Umwandlung der komprimierten Aktien von PUR (die „komprimierten Aktien“). Unter der Annahme der Umwandlung aller ausgegebenen und ausstehenden komprimierten Aktien in PUR-Stammaktien entsprachen die von der Gesellschaft gehaltenen PUR-Stammaktien und Optionsscheine etwa 5,38 % der PUR-Stammaktien auf nicht verwässerter Basis und etwa 5,58 % der ausstehenden PUR-Stammaktien auf teilweise verwässerter Basis, unter der Annahme der Ausübung der von der Gesellschaft gehaltenen Optionsscheine.              

    Seite 1 von 5 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    IsoEnergy erwirbt weitere Wertpapiere von Premier American Uranium Inc. Toronto, ON, 30. Dezember 2025 / IRW-Press / IsoEnergy Ltd. („IsoEnergy“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) (- …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     