IsoEnergy erwirbt weitere Wertpapiere von Premier American Uranium Inc.

Toronto, ON, 30. Dezember 2025 / IRW-Press / IsoEnergy Ltd. („IsoEnergy“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) (- https://www.commodity-tv.com/play/isoenergy-exciting-ceo-insights-on-t ... -) freut sich bekannt zu geben, dass es (die „Transaktion“) 2.135.760 Stammaktien (die „PUR-Stammaktien“) von Premier American Uranium Inc. („PUR“) sowie Optionsscheine zum Erwerb von weiteren 2.708.627 PUR-Aktien als Gegenleistung für die Ausgabe von insgesamt 100.000 Stammaktien des Unternehmens (die „ISO-Aktien“) erworben hat. Die ISO-Aktien wurden zu einem angenommenen Preis von 11,58 Dollar pro Aktie ausgegeben, was einer Gesamtgegenleistung von 1.158.000 Dollar entspricht.

Philip Williams, CEO und Direktor von IsoEnergy, kommentierte: „Als Mitbegründer von PUR Ende 2023 sind wir beeindruckt von der konstanten Erfolgsbilanz des Unternehmens bei der Wertschöpfung durch disziplinierte Fusionen und Übernahmen sowie die Weiterentwicklung von Vermögenswerten. Angesichts des steigenden Uranpreises und der starken Rückenwindfaktoren im Nuklearsektor – insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo PUR seinen Schwerpunkt hat – halten wir dies für einen günstigen Zeitpunkt, um unser Aktienengagement in dem Unternehmen zu erhöhen.“

Unmittelbar vor Abschluss der Transaktion besaß das Unternehmen insgesamt 4.245.841 PUR-Stammaktien und Optionsscheine zum Erwerb von 167.708 PUR-Stammaktien, was etwa 6,27 % der ausstehenden PUR-Stammaktien auf nicht verwässerter Basis und etwa 6,50 % der ausstehenden PUR-Stammaktien auf teilweiseverwässerten Basis, unter der Annahme, dass alle von der Gesellschaft gehaltenen Optionsscheine ausgeübt werden (vor Berücksichtigung der Umwandlung der komprimierten Aktien von PUR (die „komprimierten Aktien“). Unter der Annahme der Umwandlung aller ausgegebenen und ausstehenden komprimierten Aktien in PUR-Stammaktien entsprachen die von der Gesellschaft gehaltenen PUR-Stammaktien und Optionsscheine etwa 5,38 % der PUR-Stammaktien auf nicht verwässerter Basis und etwa 5,58 % der ausstehenden PUR-Stammaktien auf teilweise verwässerter Basis, unter der Annahme der Ausübung der von der Gesellschaft gehaltenen Optionsscheine.