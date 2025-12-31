Europas Börsen vor dem Comeback: UBS sieht 2026 neues Gewinnzeitalter

Treiber dieser Entwicklung ist eine Kombination aus fiskalischer Expansion, steigenden Investitionen und einer stärkeren Binnennachfrage. Besonders Investitionen in Infrastruktur, Energienetze und erneuerbare Energien sorgen für Rückenwind. Insgesamt stehen laut UBS mehr als 2 Billionen Euro für Netzausbau und saubere Energie bereit – ein historisches Investitionsprogramm. Parallel profitiere Europa von regulatorischen Impulsen, etwa bei Elektrifizierung und Dekarbonisierung.

Nach Einschätzung der Schweizer UBS dürften die Gewinne je Aktie in Europa um rund 7 Prozent zulegen. Der Markt selbst erwartet sogar 10 bis 11 Prozent, was aus Sicht der UBS ambitioniert, aber nicht unrealistisch ist.

Auch die Geldpolitik spielt den Märkten in die Karten. Die Europäische Zentralbank dürfte den Leitzins laut UBS bis 2026 bei rund 2 Prozent stabil halten. Damit bleibt das Umfeld berechenbar, während die Inflation nahe dem Zielwert verharrt. Gleichzeitig gewinnen Banken an Attraktivität: robuste Kapitalquoten, anziehendes Kreditwachstum und vergleichsweise niedrige Bewertungen machen den Sektor zu einem der Favoriten der Strategen.

Besonders interessant ist aus UBS-Sicht die asymmetrische Chancenlage Europas. Zwar rechnen die Analysten nicht damit, dass europäische Aktien die US-Börsen klar schlagen. Doch die Risiken seien erstmals seit Jahren klar nach oben verschoben. Günstige Bewertungen, politische Unterstützung und mögliche Kapitalzuflüsse könnten für positive Überraschungen sorgen – vor allem dann, wenn sich Gewinne stärker als erwartet erholen.

Ein zusätzlicher Wachstumsmotor könnte künstliche Intelligenz werden. Erste Unternehmen zeigten laut UBS bereits steigende Produktivität und Margen, vor allem in Finanz-, Industrie- und Technologiesektoren. Sollte sich dieser Trend verstetigen, könnte KI ab 2026 zu einem entscheidenden Kurstreiber für Europas Aktienmärkte werden. Für Anleger bedeutet das: Nach langer Durststrecke rückt Europa wieder stärker auf den Investment-Radar.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





