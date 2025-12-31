Kaum Bewegung USD/JPY - Veränderung +0,14 %

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte USD/JPY bei 130,7913JPY. Aus einer Anlage von 1.000JPY wäre bis heute bei einem Kurs von 156,60950JPY ein Wert von 1.197,40JPY geworden – ein Gewinn von +19,74 %.

Informationen zum Japanischen Yen

Der Japanische Yen (JPY) zählt zu den wichtigsten Reservewährungen und gilt als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Das Währungspaar EUR-JPY spiegelt nicht nur Handelsströme zwischen Europa und Japan wider, sondern auch globale Risikoaversion. Schwankungen im Kurs beeinflussen Exporte, Investitionen und Kapitalflüsse maßgeblich.

Ob ein Investment in USD/JPY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.