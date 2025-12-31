    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Costa Rica beschleunigt seinen Aufstieg in der globalen Dienstleistungswirtschaft

    • Das Talent Costa Ricas treibt einen Dienstleistungssektor voran, der weiter wächst, sich weiterentwickelt und international an Bedeutung gewinnt.
    • Die neuesten Daten bestätigen das Wachstum des Sektors und seine strategische Rolle für die Wirtschaft des Landes.

    SAN JOSÉ, Costa Rica, 31. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Costa Rica ist einer der dynamischsten Märkte für Dienstleistungsexporte in Amerika, was auf eine wissensbasierte Wirtschaftsstruktur, hochqualifizierte Fachkräfte und hochwertige Lösungen zurückzuführen ist.

    Costa Rica Accelerates Its Rise in the Global Services Economy

    Laut der Studie Export Dynamism of Costa Rica's Services Sector („Exportdynamik des Dienstleistungssektors in Costa Rica"), die von der Trade & Investment Promotion Agency of Costa Rica (PROCOMER) erstellt wurde, erreichten die Dienstleistungsexporte 2024 einen Wert von 16,114 Milliarden US-Dollar, was 17 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) entspricht, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8 % in den letzten fünf Jahren.

    Mit einer Wirtschaft, in der drei von vier Dollar des BIP vom Dienstleistungssektor erwirtschaftet werden, hat sich Costa Rica zu einem wettbewerbsfähigen Modell entwickelt, das Innovation, institutionelle Stabilität und hochspezialisierte Arbeitskräfte vereint. Heute machen Dienstleistungen 45 % der gesamten Exporte Costa Ricas aus, einschließlich Waren und Dienstleistungen, bzw. 35 % ohne den Tourismus. Diese Exporte reichen von Unternehmenslösungen und digitalen Dienstleistungen bis hin zu Informationstechnologien, Cybersicherheit, Analytik und anderen wissensintensiven Aktivitäten.

    „Die Leistung des Dienstleistungssektors ist kein isoliertes Ergebnis, sondern spiegelt ein Land wider, das erfolgreich den Übergang zu Aktivitäten vollzogen hat, bei denen Wissen, Kreativität und Technologie einen echten Mehrwert für Unternehmen und Chancen für unsere Bevölkerung schaffen. Costa Rica positioniert sich als strategischer Partner für globale Unternehmen, die Talente, Stabilität und ein innovationsförderndes Ökosystem suchen. Unser Fokus liegt darauf, dieses Potenzial weiter auszubauen und mehr Unternehmen zu unterstützen, die Costa Rica als einen Ort sehen, an dem sie wachsen und etwas bewirken können", sagte Laura López, CEO von PROCOMER.

