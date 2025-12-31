Ein Premium Open-System Vaping-Erlebnis, maßgeschneidert für Deutschland

FUMOT Tornado Box Pod setzt mit seinem auffälligen sichtbaren E-Liquid-Tank einen neuen Standard. Die Benutzer können ihren Saftstand auf einen Blick überwachen, was Rätselraten überflüssig macht und ein gleichbleibendes Dampferlebnis vom ersten bis zum letzten Zug gewährleistet.

BERLIN, 31. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- FUMOT, ein innovativer Name in der Vaping-Technologie, gibt stolz die Einführung seines neuesten Produkts, des Tornado Box Pod, auf dem deutschen Markt bekannt. Entwickelt für den anspruchsvollen Vaper, der Kontrolle, Stil und Qualität schätzt, kombiniert dieses offene Pod-System fortschrittliche Funktionalität mit Ergonomie.

Das Gerät wird von einem zuverlässigen 800mAh-Akku angetrieben, der den ganzen Tag über eine lange Nutzungsdauer ermöglicht. In Verbindung mit der übersichtlichen Anzeige für die Akkulaufzeit kann der Vaporizer sein Energieniveau präzise steuern und unerwartete Unterbrechungen verhindern. Dieser Fokus auf Praktikabilität macht den Tornado Box Pod zu einem zuverlässigen Alltagsbegleiter.

Das aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung gefertigte Gerät ist besonders schlank und langlebig. Diese leichte und dennoch stabile Konstruktion gewährleistet sowohl Langlebigkeit als auch einen bequemen, tragbaren Griff.

FUMOT ist stolz darauf, die einzigartigen Vorlieben des deutschen Marktes zu verstehen und stellt mit dem Tornado Box Pod neben eine spezielle Linie hochwertiger E-Liquids vor, die exklusiv für Deutschland hergestellt wird. Diese maßgeschneiderten Aromen versprechen eine authentische und befriedigende Geschmacksreise, die die Leistung des Geräts perfekt ergänzt.

Der FUMOT Tornado Box Pod stellt eine perfekte Synergie von Form und Funktion dar. Er ist die ideale Wahl für alle, die eine anpassbare, transparente und langlebige Lösung suchen, ohne Kompromisse bei der Ästhetik einzugehen.

Informationen zu FUMOT

Wunderbar geboren. Lebe farbenfroh. Wir bei FUMOT sind der Meinung, dass jeder Moment es verdient, lebendig zu sein. Entstanden aus der Verschmelzung von modernster Technologie und mutiger Kreativität, definieren unsere Vape-Geräte Selbstentfaltung neu – mit explosiven Aromen und auffälligen Designs, die Individualität zelebrieren.

Weitere Informationen über FUMOT und den Tornado Box Pod finden Sie unter https://szfumotvape.com.

KONTAKT: Jimmy, +86-18926082423

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853250/FUMOT_Tornado_Box_Pod.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fumot-stellt-den-tornado-box-pod-vor-ein-premium-open-system-vaping-erlebnis-maWgeschneidert-fur-deutschland-302651234.html