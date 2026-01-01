Europas Autobauer 2026 unter Druck: Doch diese Aktien trotzen der Krise!

UBS zeichnet für 2026 ein Szenario, in dem es "nicht schlechter, aber auch nicht deutlich besser" werden dürfte. Die globale Autoproduktion soll zwar um rund 1,3 Prozent wachsen, doch mehr als eine Million zusätzlicher Fahrzeuge dürften auf chinesische Hersteller entfallen. Für europäische Anbieter bedeutet das stagnierende Volumina, steigenden Preisdruck und eine Erosion der Margen – besonders in Europa und wichtigen Schwellenländern.

Vor allem der rasante Vormarsch chinesischer Autobauer entwickelt sich laut einer aktuellen Analyse von UBS zum zentralen Belastungsfaktor für europäische Hersteller und Zulieferer.

Hinzu kommt: In China selbst verschärft sich der Wettbewerb weiter. Lokale Marken drängen zunehmend auch in Premiumsegmente vor und untergraben die Preissetzungsmacht deutscher Hersteller. Neue Elektroplattformen von BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen kommen dort erst in der zweiten Jahreshälfte 2026 auf den Markt – zu spät, um kurzfristig gegenzusteuern.

Trotzdem sieht UBS selektive Chancen. Stellantis wird auf "Kaufen" hochgestuft, gestützt auf einen erwarteten Ergebnissprung in Nordamerika von rund 3 Milliarden Euro. Entspanntere Emissionsvorgaben in den USA, ein profitablerer Modellmix und harte Kostensenkungen sollen die Wende bringen. BMW bleibt ebenfalls ein Favorit der Analysten – dank der "Neuen Klasse", steigender Free-Cashflow-Potenziale und vergleichsweise solider Positionierung bei den EU-CO₂-Zielen.

Deutlich skeptischer ist UBS dagegen bei Renault. Höhere Elektroanteile, internationaler Expansionsdruck und wachsende Konkurrenz könnten die Margen stärker belasten als vom Markt bislang erwartet – die Aktie wird auf "Verkaufen" abgestuft.

Bei Zulieferern rücken Kostendisziplin und Cashflow in den Fokus. Continental, Aumovio und der neu aufgenommene spanische Anbieter CIE gelten als Profiteure von Restrukturierungen und möglicher Wertfreisetzung. Insgesamt bleibt das Fazit nüchtern: Die Branche ist günstig bewertet, aber ohne klaren Wachstumstreiber. Für Anleger wird 2026 damit zum Jahr der selektiven Wetten – nicht der breiten Rallye.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





