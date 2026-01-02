Angesagter Rohstoff! Firma kurz vor der Produktionsentscheidung!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Canada Nickel Company Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Canada Nickel Company Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 02.01.2026, 7:00 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Nickel ist besonders attraktiv, da das Metall eine zentrale Rolle in mehreren langfristigen Megatrends spielt. Nickel ist unverzichtbar für die Edelstahlproduktion und gewinnt zugleich stark an Bedeutung für leistungsfähige Batterien in Elektrofahrzeugen und Energiespeichern. Der weltweite Ausbau der Elektromobilität, staatliche Förderprogramme für saubere Energien und der steigende Bedarf an stabilen Stromnetzen treiben die Nachfrage nachhaltig an.

Gleichzeitig rückt Nickel als strategischer Rohstoff stärker in den Fokus westlicher Industrieländer, die ihre Lieferketten sichern und unabhängiger gestalten wollen. Diese Kombination aus strukturellem Nachfragewachstum und geopolitischer Bedeutung bietet langfristig attraktive Chancen.

Nickel als Schlüsselmetall mehr gefragt denn je…!

Der weltweite Nickelmarkt steht am Beginn einer faszinierenden Phase, in der aus Herausforderungen große Chancen erwachsen und Nickel als Schlüsselelement einer nachhaltigeren Zukunft glänzt. Nickel war schon immer ein Grundpfeiler der Industrie – vor allem für Edelstahl- und Spezialstahlprodukte – doch heute gewinnt es vor allem als unverzichtbarer Rohstoff für Energiespeicher und Elektromobilität an Bedeutung. Während Edelstahlproduktion weiter solide wächst und damit eine stabile Baseline für Nickelnachfrage schafft, eröffnet insbesondere der Boom bei Lithium-Ionen-Batterien enorme Perspektiven:

Nickelhaltige Kathoden, insbesondere solche mit hohem Nickelanteil wie NMC und NCA, gehören zu den effizientesten Energiespeichertechnologien und sind zentral für leistungsstarke Elektrofahrzeuge. Schätzungen gehen davon aus, dass der Anteil von Nickel, der in EV-Batterien verwendet wird, in den kommenden Jahren stark steigen wird, was die Nachfrage dauerhaft beflügelt.

Besonders spannend ist die Veränderung der globalen Wertschöpfungsketten: Länder wie Indonesien haben sich zu wichtigen Produktionszentren entwickelt, während Asien insgesamt die größte Nachfrage erzeugt und innovative Recycling- und Aufbereitungstechnologien vorantreibt. Fortschritte in der nachhaltigen Nickelproduktion, etwa durch grünere Schmelz- und Raffinerieverfahren sowie eine steigende Recyclingquote, senken ökologische Risiken und stärken das Vertrauen in Nickel als langfristigen Rohstoff. Marktanalysen prognostizieren zudem, dass sich der Gesamtmarktwert für Nickelprodukte bis 2030 deutlich erhöhen wird, getragen von industriellem Wachstum, Elektromobilität und Energieinfrastrukturprojekten.

Quelle: 24chemicalresearch.com

Im Jahr 2024 erreichte der globale Markt für Nickelprodukte ein Volumen von 42,5 Milliarden US-Dollar. Für das Jahr 2025 wird ein Anstieg auf 45,8 Mrd. US-Dollar erwartet. Prognosen zufolge soll der Markt bis zum Jahr 2032 auf 72,3 Mrd. US-Dollar wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,7 % während des betrachteten Prognosezeitraums entspricht.

Gleichzeitig wird Nickel zunehmend als kritischer Rohstoff in geopolitischer Hinsicht berücksichtigt, was zu gezielten Investitionen und Vorratsbildungen führt, insbesondere in Industrienationen, die ihre Lieferketten sichern wollen.

Die Nachfrage nach Nickel ist kein vorübergehender Trend, sondern Teil einer tiefgreifenden Transformation hin zu saubereren Energieformen und intelligenteren Technologien. Mit wachsendem Bedarf an Energiespeichern, steigender Infrastrukturentwicklung und innovativen Produktionsmethoden wird Nickel über das nächste Jahrzehnt hinweg zu einem der aufregendsten und dynamischsten Rohstoffmärkte überhaupt.

Umso wichtiger sind Premiumprojekte, wie Crawford, von Canada Nickel (WKN: A2P0XC), bei demzeitnah die Produktionsentscheidung fallen soll. Dieses „Generationen“-Projekt einmal in Produktion gebracht würde die Firma zu den ganz Großen aufsteigen lassen, genauer gesagt, zu dem drittgrößten Nickel-Sulfid-Produzenten der Welt, mit obendrein den zweitgrößten Nickelreserven weltweit.

Midlothian und Bannockburn glänzen mit hervorragenden Ergebnissen!!

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) ist ein kanadisches Bergbau- und Rohstoffunternehmen, das sich auf die Entwicklung großer Nickel-Sulfidprojekte konzentriert, vor allem das 100 % eigengeführte Crawford-Projekt im Timmins-Cochrane-Bezirk von Ontario und weitere Ressourcen im wachsenden Timmins-Nickel-Distrikt.

Erst kürzlich gab das Unternehmen die Ressourcen für die 7. und 8. von 9 Lagerstätten im hochgradigen Timmins-Nickel-Distrikt bekannt. Dabei konnten sehr hohe Nickelkonzentrationen nachgewiesen werden.

Lagerstätte Midlothian:

Das Midlothian-Projekt von Canada Nickel (WKN: A2P0XC) befindet sich rund 110 Kilometer südlich des unternehmenseigenen Flaggschiffprojekts Crawford sowie etwa 27 Kilometer südwestlich der Bergbaustadt Matachewan in Ontario und ist ganzjährig gut zugänglich. Die erste Mineralressourcenschätzung (MRE) basiert auf 9.268 m Kernbohrungen aus 22 Bohrlöchern, die im Zeitraum von 2023 bis 2025 durchgeführt wurden, und deckt rund 45 % des identifizierten geophysikalischen Zielgebiets ab.

Quelle: Canada Nickel (Homepage)

Die abgeleiteten Ressourcen belaufen sich auf 595 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Nickelgehalt von 0,28 %, was etwa 1,68 Millionen Tonnen enthaltenem Nickel entspricht. Die Lagerstätte erstreckt sich über etwa 2,5 Kilometer Länge, bis zu 520 Meter Breite und rund 500 Meter Tiefe und bleibt sowohl seitlich als auch in der Tiefe offen, was erhebliches Erweiterungspotenzial bietet. Darüber hinaus verfügt Midlothian über ein attraktives Explorationsziel von geschätzten 434 bis 980 Millionen Tonnen mit Nickelgehalten zwischen 0,25 % und 0,27 %. Dieses zusätzliche Potenzial basiert auf geophysikalischen Daten, bisherigen Bohrergebnissen und einem fundierten geologischen Modell. Midlothian ergänzt das wachsende Projektportfolio von Canada Nickel (WKN: A2P0XC) und unterstreicht das Potenzial für eine langfristige, skalierbare Nickelproduktion in einer politisch stabilen Bergbauregion mit Nähe zu bestehender Infrastruktur.

Lagerstätte Bannockburn:

Das Bannockburn-Projekt liegt rund 100 Kilometer südöstlich von Crawford und profitiert von einer strategisch günstigen Lage. Die aktuelle MRE deckt etwa 70 % der identifizierten geophysikalischen Zielfläche ab und unterstreicht damit das solide Entwicklungsstadium des Projekts. Grundlage der ersten MRE sind insgesamt 8.528 Meter Kernbohrungen aus 25 Bohrlöchern, die sowohl aus firmeneigenen Bohrkampagnen der Jahre 2023 und 2024 als auch aus hochwertigen historischen Daten von Grid Metals aus dem Jahr 2021 stammen.

Quelle: Canada Nickel (Homepage)

Die angezeigten Ressourcen belaufen sich auf 63 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Nickelgehalt von 0,28 % und enthalten rund 0,18 Millionen Tonnen Nickel. Ergänzend dazu wurden abgeleitete Ressourcen von 129 Millionen Tonnen mit 0,27 % Nickel und etwa 0,34 Millionen Tonnen enthaltenem Nickel definiert. Die Lagerstätte erstreckt sich über rund 1,2 Kilometer Länge, bis zu 330 Meter Breite und etwa 500 Meter Tiefe und bleibt in alle Richtungen offen. Die erfolgreichen Bohrkampagnen haben nicht nur eine erste Ressourcendefinition ermöglicht, sondern auch wertvolle geologische Erkenntnisse geliefert und das langfristige Wachstumspotenzial von Bannockburn klar aufgezeigt.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel (WKN: A2P0XC), sieht sich in den aktuellen Ergebnissen bestätigt:

„Wir zeigen weiterhin das Weltklassepotenzial des Timmins Nickel District und haben nun acht von neun Ressourcen veröffentlicht, mit über 3,9 Milliarden Tonnen zu 0,24 % Nickel für 9,4 Millionen Tonnen gemessene und angezeigte Nickelressourcen und 4,9 Milliarden Tonnen zu 0,23 % Nickel für 11,5 Millionen Tonnen abgeleitete Nickelressourcen. Wir waren sowohl mit den Ressourcen in Bannockburn als auch in Midlothian sehr zufrieden - insbesondere da die Ressource in Midlothian aus nur 45 % der geophysikalischen Zielfläche generiert wurde und die bisher höchste durchschnittliche Ressourcenqualität unserer Projekte im Nickelgebiet Timmins aufweist. Wir gehen davon aus, dass wir die endgültige Ressource in Nesbitt im ersten Quartal 2026 veröffentlichen werden.“

Fazit: Manchmal geht es schneller als man denkt…!

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) befindet sich schon in der Produktions-Entscheidungsphase, mit angestrebten5 Produktionsbeginn Ende 2027. Ab dann sollten nicht nur bei Canada Nickel (WKN: A2P0XC) die Kassen klingeln, sondern auch bei den Staatskassen. Denn nach der neuesten Economic-Impact-Study vom 15. Oktober 2025, wird die Crawford -Mine eine Lebensdauer von mehr als 40 Jahren haben.

In dieser Zeit wird das Projekt einen Betrag zum Bruttoinlandsprodukt von Kanada in Höhe von mehr als 70 Mrd. CAD leisten. Die Finanzierung der Mine sollte kein Problem sein, denn das Unternehmen mit der aktuell zweitgrößten Reserve der Welt verfügt mit Agnico Eagle und Anglo American über Großaktionäre, (zusammen etwa 17 % der ausstehenden Anteile) die zusammeneine Marktkapitalisierung von etwa 130 Mrd. USD in die Waagschale werfen. Zudem besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, Canada Nickel hohe dreistellige Förderinstrumente (z.B. EDC-Darlehen) vom Staat als Zuschuss bekommt!

Oder es geht vielleicht doch noch viel schneller, denn nun sind bereits 8 der 9 Lagerstätten veröffentlicht und damit das Unternehmensrisiko deutlich gesunken. Eine Übernahme durch einen der Großen könnte dadurch noch mehr ins Licht rücken.

Ein frohes und gesundes neues Jahr, Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

