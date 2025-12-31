Boeing zieht dicken Fisch an Land

Dem Wertpapier kam diese Nachricht sichtlich zugute, die Boeing-Aktie versucht sich derzeit über einen kurzfristigen Abwärtstrend hinwegzusetzen und dadurch im übergeordneten Aufwärtstrend ein neues Kaufsignal zu generieren. Immer Erfolgsfall könnte dies den Startschuss für eine ausgedehnte Kursrallye zu Beginn des neuen Jahres bilden.

Boeing hat von der US-Air Force einen Auftrag für den Bau von Kampfflugzeugen im Wert von bis 8,58 Mrd. US-Dollar erhalten, primär für die israelische Luftwaffe. Dabei geht es um die Entwicklung und Auslieferung von 25 neuen Flugzeugen des Typs F-15 IA, mit der Option auf weitere 25 Maschinen. Der Deal soll voraussichtlich bis Ende 2035 abgeschlossen werden.

Vorbörslich fester

Bereits in der Vorbörse präsentiert sich die Boeing-Aktie fester und kratzt an der Marke von 220,00 US-Dollar. Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs über diesem Niveau könnte demnach eine neue Rallyestufe zünden, zunächst bis an das Jahreshoch bei 242,69 US-Dollar, später bis auf 267,54 US-Dollar und würde sich dementsprechend für ein Engagement auf der Käuferseite anbieten. Weiter unten wird ein hierzu passender Call-Optionsschein vorgestellt. Sollte jedoch ein Ausbruch im ersten Anlauf scheitern, müsste die Boeing die Unterstützungen bei 210,60 und darunter 201,87 US-Dollar womöglich ansteuern. Diese Marken dienen zeitgleich als potenzielle Sprungbretter für einen späteren Anlauf auf den Abwärtstrend. Verlässliche Umkehrsignale sind dagegen nicht zu verzeichnen, womit das favorisierte Ausbruchsszenario derzeit die höchste Priorität besitzt.

Boeing Comp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Sowohl fundamental als auch charttechnisch hat sich die Boeing-Aktie wieder zu einem sehr interessanten Wert entwickelt und könnte bei einem nachhaltigen Sprung über 220,00 US-Dollar weitere Ziele bei 242,69 und später bei 267,54 US-Dollar ins Visier nehmen. Um von dieser Entwicklung möglichst stark zu profitieren, könnte beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM9LZR zum Einsatz kommen. Bei Abarbeitung aller Kursziele würde sich eine Gesamtrendite von 300 Prozent ergeben, endgültiges Ziel des Scheins läge rechnerisch bei 5,50 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 205,00 US-Dollar gemessen am Basiswert aber noch nicht überschreiten, im Schein würde sich hieraus ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,27 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten Anleger jedoch gut einige Wochen einplanen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM9LZR Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,31 - 1,35 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 204,1483 US-Dollar Basiswert: Boeing Comp. KO-Schwelle: 204,1483 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 218,49 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 5,50 Euro Hebel: 13,8 Kurschance: + 300 Prozent Börse Frankfurt

