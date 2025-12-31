    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Meta kauft Manus – Gewinner 2026?

    Meta überrascht den Markt mit einem Zukauf, der exakt in das nächste große Wachstumsfeld zielt: KI-Agenten. Der Konzern übernimmt die in Singapur ansässige Manus für über 2 Mrd. US-$ – ein Deal, der Metas Produktpalette von Instagram bis WhatsApp um ausführende, mehrstufig arbeitende Agenten erweitern soll. Manus war ursprünglich in China gestartet und verlegte 2025 seinen Hauptsitz nach Singapur; Meta will verbliebene China-Bezüge vollständig kappen. 

    Warum Manus? Das Start-up fiel 2025 mit einem General-Purpose-Agenten auf, der aus kurzen Anweisungen längere Aufgabenketten abarbeitet – von Recherche über Website-Bau bis hin zu Datenanalysen. Binnen acht Monaten erreichte Manus >100 Mio. US-$ ARR und „Millionen Nutzer“ – ein ungewöhnlich schneller Proof of Demand für Agenten-Workflows. 

    Realitätsschub statt Hype: Auf der Remote Labor Index-Benchmark von Scale AI liegt Manus aktuell vorn – zugleich zeigt der Test, wie früh die Agenten-Welle noch ist: Die Automatisierungsquote liegt mit dem Spitzenwert bei rund 2,5 %. Für Anleger heißt das: großes Potenzial, aber eine Adoptionskurve, die erst anrollt. Genau hier kann Meta mit Distribution, Compute-Power und Integration in bestehende Produkte den Unterschied machen. 

    Worauf wir als Anleger achten:

    • Produkt-Integration & Roadmap: Welche Meta-Apps (WhatsApp, Messenger, Instagram, Workplace) erhalten zuerst Agenten-Funktionen – und mit welchen Preismodellen? 

    • Nutzungsmetriken: aktive Agenten-Nutzer, Auftragsvolumen, SMB-Use-Cases.

    • Ökosystem & Talent: Metas parallel forciertes KI-Engagement (u. a. Kooperationen/Investments und prominente Neuzugänge) schafft Rückenwind – wichtig für die Geschwindigkeit beim Ausbau. 

    Wie wir das in  INVESTING umsetzen

    INVESTING ist Ihr täglicher Begleiter für den langfristigen Vermögensaufbau – klar, verständlich, nah am Markt. Von morgens bis abends erhalten Sie mehrere Updates mit Anlageideen, kompakter Einordnung und konkreten Orderangaben. So bleiben Sie handlungsfähig, ohne den ganzen Tag am Bildschirm zu verbringen.

    Zum Leistungsumfang gehören tägliche Ideen (Fokus: Qualitätstitel aus Deutschland & USA), ein Videonewsletter mit den wichtigsten Chancen & Risiken des Tages und exklusives Research zu Sentiment, Markttechnik und Positionierung der Profis – plus regelmäßige Webinare mit Live-Einordnung.

    Für die Umsetzung stehen fünf Musterdepots bereit – vom defensiven „Vermögensaufbau“ (Ziel: 10 % p. a.) über das Tradingdepot bis zum Markenwert-Portfolio. Alle Depotaktionen kommen per E-Mail mit WKN, Stückzahl, Volumen; vieles lässt sich auch abends umsetzen. Wir führen die Depots konstant ohne Neustart, damit Entwicklungen über längere Zeit sauber nachvollziehbar bleiben.

    Hinter INVESTING steht ein Team mit >150 Jahren Börsenerfahrung, das Technik, Behavioral Finance und Produktexpertise verbindet – mit kurzen Wegen und schneller Betreuung. Nach Buchung via Digistore startet der Versand zeitnah. Rechnen Sie mit mind. 2–3 Mails pro Tag; in bewegten Phasen kommen zusätzliche Briefings vor Börsenstart oder nach US-Close. Wer es kompakt mag, wählt „Vermögensaufbau & Markenstärke“ als Einstieg.





    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Daniel Saurenz
    Meta kauft Manus – Gewinner 2026? Meta überrascht den Markt mit einem Zukauf, der exakt in das nächste große Wachstumsfeld zielt: KI-Agenten. Der Konzern übernimmt die in Singapur ansässige Manus für über 2 Mrd. US-$ – ein Deal, der Metas Produktpalette von Instagram bis WhatsApp um …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     