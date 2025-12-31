    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Weiterhin Verspätungen beim Bahnverkehr im Eurotunnel

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LONDON/PARIS (dpa-AFX) - Nach einem chaotischen Tag im Bahnverkehr zwischen Großbritannien und dem europäischen Kontinent soll der Betrieb im Eurotunnel zum Jahresausklang wieder planmäßig laufen. "Wir planen, alle unsere Verbindungen stattfinden zu lassen, es kann jedoch durch Folgewirkungen weiterhin zu Verspätungen und kurzfristigen Ausfällen kommen", teilte der Bahnbetreiber Eurostar mit. Kunden wurden aufgerufen, den Status ihrer Verbindung zu prüfen.

    Auf der Eurostar-Webseite war am Mittwochmorgen bereits die erste Verbindung gestrichen worden, weitere wurden als verspätet angezeigt. Am Vortag hatte Eurostar wegen eines Problems mit der Stromversorgung zunächst alle Verbindungen gestrichen. In der Nacht seien weitere Schwierigkeiten mit der Schieneninfrastruktur aufgetreten, hieß es in einem Status-Update am Morgen. Auf der Webseite des Autozug-Betreibers Le Shuttle wurden hingegen keine Verzögerungen angezeigt.

    Pläne für Silvester durchkreuzt

    Die Störungen hatten vielen Menschen die Silvesterpläne durchkreuzt. Sowohl am Londoner Bahnhof St. Pancras als auch am Pariser Gare du Nord waren Hunderte gestrandet, nachdem der Bahnverkehr durch den Tunnel unter dem Ärmelkanal am Dienstag zeitweise eingestellt worden war.

    Der rund 50,45 Kilometer lange Eurotunnel wurde 1994 in Betrieb genommen und verbindet Großbritannien mit dem europäischen Festland. Der nach Angaben von Eurostar längste Unterwassertunnel der Welt verläuft zwischen Calais in Nordfrankreich und Folkestone im Süden von England. Er besteht aus drei separaten Tunnelröhren, je einer für jede Richtung und einem Service-Tunnel. Mit Autos kann der Tunnel nicht befahren werden./cmy/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
