    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Winterwetter in Berlin - Kaum Verspätungen am BER

    Für Sie zusammengefasst
    • Keine größeren Verspätungen am BER trotz Schnee.
    • Südliche Landebahn kurzzeitig für Räumung gesperrt.
    • Passagiere sollen Flugstatus und Wetter prüfen.
    Winterwetter in Berlin - Kaum Verspätungen am BER
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Trotz niedriger Temperaturen und Schneefalls sind größere Verspätungen am Hauptstadtflughafen BER laut eigenen Angaben ausgeblieben. Der Betrieb verlaufe ruhig und routiniert, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Allerdings seien im Tagesverlauf einzelne Verzögerungen möglich.

    Um den Neuschnee zu räumen, wurde die südliche Start- und Landebahn um 10.00 Uhr gesperrt. Während dieser Zeit sei der gesamte Flugbetrieb über die nördliche Start- und Landebahn abgewickelt worden. Seit 12.00 Uhr stehen beide Bahnen wieder zur Verfügung. Auswirkungen auf den Betrieb habe es deshalb nicht gegeben, sagte der Sprecher.

    Viele Pilotinnen und Piloten entschieden sich vor dem Start für eine Enteisung ihrer Flugzeuge. Das sei jedoch Routine. Passagieren wurde empfohlen, sich vor Reiseantritt über den Status ihres Fluges zu informieren und sich bei der An- und Abreise zum und vom BER auf winterliche Bedingungen einzustellen./fdu/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Winterwetter in Berlin - Kaum Verspätungen am BER Trotz niedriger Temperaturen und Schneefalls sind größere Verspätungen am Hauptstadtflughafen BER laut eigenen Angaben ausgeblieben. Der Betrieb verlaufe ruhig und routiniert, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Allerdings seien im Tagesverlauf …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     