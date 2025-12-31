    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Handelskammer-Hamburg-Chef

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Reform-Versprechen nicht erfüllt

    Für Sie zusammengefasst
    • Kritik an Bundesregierung: Reformen unzureichend
    • Wirtschaftskrise belastet Hamburg, Investitionen zurückhaltend
    • Aufruf zur Zusammenarbeit von Politik und Wirtschaft
    Handelskammer-Hamburg-Chef - Reform-Versprechen nicht erfüllt
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Präses der Handelskammer Hamburg, Norbert Aust, hat die wirtschaftspolitischen Bemühungen der Bundesregierung als unzureichend kritisiert. "Aus Berlin wurde uns ein Aufbruch versprochen, ein echter "Herbst der Reformen"", sagte Aust in einer Grundsatzrede zum Jahresende in Hamburg. "Leider sieht die Realität etwas anders aus."

    Die Bundesregierung verharre im Tagesgeschäft, monierte Aust während der "Versammlung Ehrbarer Kaufleute" in dem voll gefüllten Börsensaal der Handelskammer. Die Regierung reagiere, gestalte aber nicht. Das schuldenfinanzierte Sondervermögen für Infrastruktur von 500 Milliarden Euro sollte wie angedacht nur für Investitionen verwendet werden, sagte er.

    Weiter sagte Aust, die Zollverhandlungen mit den USA seien zum Nachteil Europas ausgefallen. Daraus ergäben sich zwei Erfordernisse: Europa müsse neue Märkte erschließen und in Sicherheitsfragen unabhängiger werden.

    Wirtschaftskrise geht in nicht spurlos an Hamburg vorbei

    Deutschland befinde sich in einer Wirtschaftskrise, sagte Aust vor Unternehmern, Mitgliedern des Senats sowie der Bürgerschaft. Die Krise gehe nicht spurlos an Hamburg vorbei. "Die Investitionspläne der Hamburger Unternehmen sind insgesamt zurückhaltend." Nur jedes fünfte Unternehmen erwarte, dass sich die wirtschaftlichen Verhältnisse in naher Zukunft besserten.

    Trotz dieses Zustands hat Hamburg Aust zufolge eine gute Ausgangsposition: Die politische Lage sei stabil, die lokale Wirtschaft robust und es gebe einen gesunden Branchenmix. Der erforderliche Wandel könne aus einer Position relativer Stärke gestaltet werden.

    Aust rief zum Schulterschluss auf. "Hamburg war immer dann erfolgreich, wenn Politik und Wirtschaft gemeinsam vorangegangen sind." Handlungsbedarf bestehe etwa im Hafen. Hamburg habe in den vergangenen 20 Jahren Umschlag verloren, während Wettbewerber wuchsen, kritisierte Aust. Es brauche mutige Flächenpolitik und mehr Automatisierung als bislang./lkm/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Handelskammer-Hamburg-Chef Reform-Versprechen nicht erfüllt Der Präses der Handelskammer Hamburg, Norbert Aust, hat die wirtschaftspolitischen Bemühungen der Bundesregierung als unzureichend kritisiert. "Aus Berlin wurde uns ein Aufbruch versprochen, ein echter "Herbst der Reformen"", sagte Aust in einer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     