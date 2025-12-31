Jeder Zweite besorgt wegen KI bei Online-Geschäften

BERLIN (dpa-AFX) - Der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) auch bei digitalen Kaufangeboten bereitet laut einer Umfrage mehr Verbraucherinnen und Verbrauchern Unbehagen. Jeder Zweite (52 Prozent) macht sich grundsätzlich Sorgen, künftig bei Kaufentscheidungen oder Vertragsabschlüssen durch KI beeinflusst werden zu können, wie die Befragung im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands ergab. Bei einer Umfrage im März 2024 hatten sich noch 44 Prozent deswegen prinzipiell besorgt geäußert.

Verbandschefin Ramona Pop sagte der Deutschen Presse-Agentur: "KI kann den digitalen Verbraucheralltag vereinfachen, birgt aber auch Risiken." So könnten Unternehmen mit KI in Callcentern Emotionen in Echtzeit analysieren, ohne dass Verbraucherinnen und Verbraucher es bemerken. "Unsichere Kundinnen und Kunden können so identifiziert und gezielt unter Druck gesetzt werden - beispielsweise, um zusätzliche Versicherungen zu kaufen."