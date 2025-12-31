    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gastronomie hofft nach sechs schweren Jahren auf Aufschwung

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehrwertsteuer für Speisen sinkt auf 7 Prozent.
    • Restaurantpreise bleiben wegen Kostensteigerungen hoch.
    • Dehoga hofft auf Jobsicherung durch Steuersenkung.
    Gastronomie hofft nach sechs schweren Jahren auf Aufschwung
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Mit Jahresbeginn sinkt die Mehrwertsteuer für Speisen in Restaurants von 19 auf 7 Prozent - dennoch wird Essengehen wohl nicht flächendeckend günstiger. "Die Preise sind maßgeblich abhängig von der Kostenentwicklung. Und hier haben wir in den letzten Jahren schon erhebliche Kostensteigerungen gehabt bei Nahrungsmitteln, bei alkoholfreien Getränken, bei Energie und insbesondere bei den Personalkosten", sagte Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Gaststättenverbands Dehoga, der Deutschen Presse-Agentur.

    Mit dem Jahreswechsel steige zudem der Mindestlohn von 12,82 Euro auf 13,90 Euro - das sei eine große Herausforderung "gerade für die beschäftigungsintensiven Restaurants". Letztlich sei es Aufgabe eines jeden Unternehmers, die Preise zu kalkulieren. "Da können wir als Verband keine Empfehlungen abgeben."

    Viele Gastronomen hatten zuvor betont, dass ein Restaurantbesuch kaum günstiger werden wird. Die Steuersenkung werde vielerorts genutzt, um die gestiegenen Kosten zumindest teilweise auszugleichen.

    Verband: Mehrwertsteuersenkung sichert Arbeitsplätze

    Der Dehoga setzt große Hoffnungen in die Mehrwertsteuersenkung, für die sich der Verband in den vergangenen Jahren intensiv eingesetzt hat. "Ich bin fest davon überzeugt: Das ist die wichtigste Maßnahme zur Zukunftssicherung der Restaurants und Cafés, also insbesondere der handwerklich arbeitenden Küche", sagte Hartges. Mit der Maßnahme würden Existenzen und Arbeitsplätze gesichert.

    "Wir wollen eine abwechslungsreiche Gastronomie - und deswegen sind die sieben Prozent so wichtig, damit nicht nur Take-Away-Imbisse und Ketten das Stadtbild prägen, sondern auch attraktive öffentliche Wohnzimmer, in denen man sich gerne trifft, in schöner Atmosphäre beisammensitzt und leckeres Essen genießt", sagte Hartges.

    Seit 2020 läuft es für viele Gastronomen nicht rund

    Die Gastronomie erlebte dem Dehoga zufolge 2025 das sechste Verlustjahr in Folge. Erst setzten die Corona-Maßnahmen etwa mit Schließungen den Betrieben zu, anschließend die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine wie etwa stark gestiegene Energiepreise. Dem Statistischen Bundesamt zufolge sind die Preise im Bereich Gaststätten und Beherbergungsdienstleistungen von Anfang 2020 bis November 2025 um rund 34 Prozent gestiegen.

    "Ich hoffe, dass es 2026 wieder bergauf geht", sagte Hartges. "Das hängt von vielen Faktoren ab, etwa den geopolitischen Herausforderungen, aber auch, wie sich insgesamt die Nahrungsmittelpreise, die Energiekosten entwickeln." Da gebe es viele Fragezeichen. "Aber ich bin zuversichtlich, dass sich irgendwann die Stimmung aufhellt und die Menschen wieder gerne ausgehen und es sich auch leisten können."

    Hartges fordert mehr Pragmatismus statt Kennzeichnungspflichten

    Von der Politik erhofft sich Hartges - wie die meisten Wirtschaftsverbände - den Abbau von Bürokratie. Konkret könnte sie sich Lockerungen bei der Allergenkennzeichnung vorstellen, ebenso bei Reinigungsprotokollen in den Toiletten.

    "Mich interessiert als Gast nicht irgendeine Liste, die in der Toilette hängt und wo im Stundenrhythmus Namen eingetragen sind. Entscheidend ist doch der Eindruck der Toilette. Ist sie sauber? Ist alles gepflegt", sagte Hartges.

    Auch bei weiteren Kennzeichnungspflichten fordert Hartges mehr Pragmatismus. "Redenden Menschen kann weitergeholfen werden: Wenn ich ein Stück Rinderfilet auf der Karte sehe für einen ordentlichen Preis, dann kann ich als Gast ja auch nachfragen, woher das Fleisch kommt", sagte Hartges. "Aber von vornherein immer neue Kennzeichnungspflichten einzuführen, ist wirklich nicht hilfreich."/nif/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Gastronomie hofft nach sechs schweren Jahren auf Aufschwung Mit Jahresbeginn sinkt die Mehrwertsteuer für Speisen in Restaurants von 19 auf 7 Prozent - dennoch wird Essengehen wohl nicht flächendeckend günstiger. "Die Preise sind maßgeblich abhängig von der Kostenentwicklung. Und hier haben wir in den …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     