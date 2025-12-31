    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Putin in Neujahrsbotschaft

    Glauben an den Sieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Putin zeigt sich siegessicher im Neujahrsgruß.
    • Soldaten werden als "Helden" gewürdigt.
    • Keine Erwähnung von Friedensverhandlungen.
    MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich in seiner Neujahrsbotschaft auch nach fast vier Jahren seines Angriffskrieges gegen die Ukraine siegessicher gezeigt. "Ich gratuliere unseren Kämpfern und Kommandeuren zum beginnenden Neuen Jahr! Wir glauben an sie und an unseren Sieg", sagte Putin laut dem von Staatsmedien veröffentlichten Text der aufgezeichneten Videoansprache, die zuerst auf der fernöstlichen Halbinsel Kamtschatka im Fernsehen zu sehen war. Dort begann das Jahr 2026 um 13.00 Uhr MEZ.

    Die Soldaten, denen die Ukraine Kriegsverbrechen vorwirft, bezeichnete Putin erneut als "Helden". "Millionen Menschen in ganz Russland - das versichere ich ihnen! - sind in dieser Silvesternacht bei ihnen. Sie denken an sie, fühlen mit ihnen, hoffen auf sie. Wir sind vereint in unserer aufrichtigen, selbstlosen und treuen Liebe zu Russland", sagte Putin. Von den Verhandlungen mit den USA über eine Beendigung des Krieges oder der Hoffnung auch vieler Russen auf Frieden war aber keine Rede in der Botschaft.

    Das Land werde seine gesetzten Ziele erreichen, "für unser großes Russland!", sagte Putin. Seine Neujahrsbotschaft wird wegen der verschiedenen Zeitzonen des flächenmäßig größten Landes der Erde jeweils um Mitternacht in den Regionen ausgestrahlt. Als letzte gehen die Menschen in Kaliningrad an der Ostsee in Russland ins Jahr 2026 - und zwar um 23.00 Uhr MEZ. Die festlich geschmückte und schillernde Hauptstadt Moskau feiert um 22.00 Uhr MEZ./mau/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
