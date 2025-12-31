    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Emirate ziehen ab - Separatisten wollen Gebiete im Südjemen halten

    Für Sie zusammengefasst
    • Emirate ziehen Truppen ab, Separatisten halten Gebiete.
    • STC-Truppen in Hadramaut und al-Mahra bleiben standhaft.
    • Spannungen zwischen Saudi-Arabien und Emiraten steigen.
    Emirate ziehen ab - Separatisten wollen Gebiete im Südjemen halten
    Foto: Siarhei - 356130783

    ADEN (dpa-AFX) - Nach dem angekündigten Truppenabzug der Vereinigten Arabischen Emirate aus dem Jemen wollen die von ihnen unterstützten Separatisten ihre jüngst eingenommenen Gebiete halten. Die Kräfte des sogenannten Südlichen Übergangsrats (STC) würden "standhaft" ihre Stellungen halten, sagte Mohammed al-Nakib dem Sender SkyNews Arabia. Man werde sich nicht aus den Provinzen Hadramaut und al-Mahra zurückziehen, die STC-Truppen vor einigen Wochen eingenommen hatten. Beide Provinzen machen im Jemen etwa die Hälfte der Landesfläche aus.

    Insgesamt war die Lage im südlichen und östlichen Jemen am Mittwoch zunächst ruhig. Lokale Quellen berichteten lediglich von kleineren und vereinzelten Bewegungen ohne Kämpfe in der Provinz Hadramaut. Die STC-Truppen seien von einem Lager in der Provinz abgezogen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Stammeskreisen. Eine örtliche Allianz von Stämmen habe dort die Kontrolle übernommen.

    Die Lage im Jemen ist nach der jüngsten Eskalation zwischen den eigentlich verbündeten Ländern Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten angespannt. Am Dienstag hatte das von Riad geführte Militärbündnis im Jemen einen Hafen mit der Begründung bombardiert, die Emirate hätten dort Waffen und Fahrzeuge für die Separatisten geliefert. Riad schloss sich auch jemenitischen Forderungen über einen emiratischen Abzug aus dem Jemen an. Die Emirate kündigten noch am selben Tag den "freiwilligen" Abzug ihrer verbliebenen Truppen an.

    Es ist offen, ob die jemenitischen Regierungstruppen nun versuchen werden, die jüngst von den Separatisten eingenommenen Gebiete zurückzuerobern. Der mit den Separatisten verbündete TV-Sender AIC berichtete, die Lage in Hadramaut sei "stabil" und die STC-Truppen stünden bereit, sollte es neue Kämpfe geben.

    Die Separatisten im Jemen streben eine Abspaltung vom Norden und einen unabhängigen Südjemen an. Das Land war von 1967 bis 1990 bereits zweigeteilt. Während die Emirate die Separatisten unterstützt und deren Forderungen nach einem unabhängigen Süden, unterstützt Saudi-Arabien die jemenitische Regierung und will die Einheit des Jemen erhalten. In dem Land läuft seit rund zehn Jahren ein Bürgerkrieg mit der Huthi-Miliz, die den Norden kontrolliert und die vom Iran unterstützt wird./jot/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Emirate ziehen ab - Separatisten wollen Gebiete im Südjemen halten Nach dem angekündigten Truppenabzug der Vereinigten Arabischen Emirate aus dem Jemen wollen die von ihnen unterstützten Separatisten ihre jüngst eingenommenen Gebiete halten. Die Kräfte des sogenannten Südlichen Übergangsrats (STC) würden …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     