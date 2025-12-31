    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Xi bekräftigt Anspruch auf Taiwan

    Für Sie zusammengefasst
    • Xi betont technologische Fortschritte Chinas 2023.
    • Wiedervereinigung mit Taiwan bleibt Chinas Ziel.
    • Neuer Fünfjahresplan startet 2026 für Reformen.
    PEKING (dpa-AFX) - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat in seiner Neujahrsansprache technologische Fortschritte des Landes hervorgehoben und zugleich den Anspruch auf eine Wiedervereinigung mit Taiwan bekräftigt. "Die Wiedervereinigung unseres Mutterlandes ist ein Trend der Zeit und nicht aufzuhalten", erklärte Xi.

    Zu Wochenbeginn hatte das chinesische Militär groß angelegte Manöver rund um Taiwan abgehalten. Beobachter werteten die Übungen unter anderem als Reaktion auf neu genehmigte US-Waffenlieferungen an die Insel. Taiwan wird demokratisch regiert. China betrachtet die Inselrepublik dagegen als Teil seines Staatsgebiets und droht mit einer gewaltsamen "Wiedervereinigung", sollte eine friedliche Lösung scheitern.

    Technologische Fortschritte

    In außenpolitischer Hinsicht sagte der chinesische Staatschef, China stehe auf der richtigen Seite der Geschichte und sei bereit, gemeinsam mit allen Ländern Frieden und Entwicklung in der Welt voranzubringen sowie an einer gerechteren globalen Ordnung mitzuwirken.

    In der am Silvesterabend (Ortszeit) verbreiteten Rede sprach Xi auch über die technologischen Stärken des Landes. Mehrere große KI-Modelle stünden in einem intensiven Wettbewerb, zugleich habe es Durchbrüche bei der Entwicklung eigener Halbleiter gegeben. Fortschritte gebe es auch bei humanoiden Robotern und der Drohnentechnologie.

    Neuer Fünfjahresplan beginnt

    Als Beispiele für weitere Erfolge im abgelaufenen Jahr nannte Xi den Start der Raumsonde Tianwen-2 zur Erforschung von Asteroiden und Kometen sowie den Baubeginn eines großen Wasserkraftprojekts in Tibet. Zudem sei Chinas erster Flugzeugträger mit elektromagnetischem Katapultsystem offiziell in Dienst gestellt worden.

    Mit Blick auf 2026 kündigte Xi an, den Start des 15. Fünfjahresplans für weitere Reformen, eine Vertiefung der Öffnungspolitik und qualitativ hochwertiges Wachstum zu nutzen./jpt/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
