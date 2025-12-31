    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Erste Bilanz 2025

    Weniger Fahrgäste von Diebstahl betroffen

    • Weniger Gepäckdiebstähle: 16.891 Fälle 2023.
    • Rückgang bei Diebstählen in Zügen und Bahnhöfen.
    • Videoüberwachung an 1.000 Bahnhöfen stark ausgebaut.
    POTSDAM (dpa-AFX) - Auf Bahnhöfen und in Zügen in Deutschland ist weniger Gepäck gestohlen worden. Das geht aus Zahlen der Bundespolizei von Januar bis Oktober hervor. Demnach wurden 16.891 solcher Fälle nach Diebstahl von Taschen- und Handgepäck bekannt. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 20.379. Im Jahr 2023 lag dieser Wert nur unwesentlich niedriger.

    Einen Rückgang gab es dieses Jahr sowohl bei Diebstählen auf Bahnhöfen als in Zügen. Viele Fälle wurden laut Bundespolizei bis Oktober im Regionalverkehr (2.834), in Hochgeschwindigkeitszügen (2.519) sowie im Nahverkehr (2.129) erfasst. Die Statistik betrachtet alle Bahnunternehmen. In Bahnhöfen wurden den Angaben zufolge bis Oktober 8.450 solcher Delikte gemeldet.

    Eine Statistik für das Gesamtjahr 2025 liegt noch nicht vor. Basis der Zahlen ist die sogenannte Polizeiliche Eingangsstatistik. Das heißt, Taten werden dann erfasst, wenn sie der Polizei bekanntwerden.

    Tausende Polizisten und Sicherheitskräfte im Einsatz

    Schätzungsweise rund 20 Millionen Reisende und Besucher werden laut Deutscher Bahn täglich in den 5.700 Bahnhöfen gezählt. Gemessen an dieser Zahl sei das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, sehr gering, sagte eine Unternehmenssprecherin. Bundesweit seien rund um die Uhr knapp 6.000 Beamte der Bundespolizei und rund 4.500 Sicherheitskräfte für die Deutschen Bahn im Einsatz, um Fahrgäste und Mitarbeitende zu schützen.

    Laut Bundespolizei bewegt sich die Zahl der Körperverletzungen nahezu auf dem Vorjahresniveau. 13.393 solcher Delikte seien bis Oktober gemeldet worden, teilte die Behörde der Deutschen Presse-Agentur weiter mit. Die meisten Fälle wurden demnach in Bahnhöfen erfasst, 2.640 in Zügen auf freier Strecke - die meisten davon im Regional- und Nahverkehr.

    Bahn baut Videoüberwachung aus

    Mittlerweile sind laut Deutscher Bahn an rund 1.000 Bahnhöfen insgesamt 11.000 Videokameras im Einsatz. Deren Anzahl habe sich seit 2012 beinahe verdoppelt. "Alle großen Bahnhöfe Deutschlands sind mit moderner Videotechnik ausgestattet", sagte die Sprecherin. Außerdem habe die Deutsche Bahn die Anzahl der Videokameras in ihren Regional- und S-Bahnzügen auf über 57.000 deutlich erhöht. Mehr als 80 Prozent aller Nahverkehrsfahrzeuge verfügten damit über Videotechnik./cht/DP/he






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
