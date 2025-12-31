BERLIN (dpa-AFX) - Im Kampf gegen Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen hält der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, eine bundesweite Zuckersteuer für dringend notwendig. "Es ist eine Frage der Verantwortung, dass die Politik auf Missstände reagiert", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Der 65-Jährige forderte "höhere Steuern auf Zucker, Tabak und Alkohol, weil das den Konsum senkt".

Mit Blick auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen warnte Reinhardt eindringlich vor den Folgen übermäßigen Zuckerkonsums. "Schon jetzt ist absehbar, dass durch Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung bei Kindern und Jugendlichen eine riesige Welle von Diabetikern auf uns zurollt", sagte er. Neben einer Zuckersteuer sprach sich Reinhardt auch für einen "verbindlichen Gesundheitsunterricht an den Schulen" aus.