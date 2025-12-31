Einblick in Chinas innenpolitische Agenda: Wichtigste Prioritäten aus den Inspektionen und Treffen von Xi im Jahr 2025

Am Ende des Jahres 2025 steht China an einem entscheidenden Punkt seiner Modernisierung – das Kapitel des 14. Fünfjahresplans geht zu Ende und das 15. steht vor dem Start. Von Fabriken und Forschungslabors bis hin zu lokalen Gemeinden und kulturellen Sehenswürdigkeiten zeigen die Inspektionen und zentralen Treffen von Präsident Xi Jinping in diesem Jahr, wie China die innenpolitische Steuerung lenkt und die nächste Phase der Modernisierung plant.

BEIJING, 31. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- CGTN veröffentlichte einen Artikel über Chinas innenpolitische Prioritäten 2025. Der Artikel beleuchtet die Inspektionsreisen und Treffen von Präsident Xi Jinping und betont dabei die auf den Menschen ausgerichtete Modernisierung, die hochwertige wirtschaftliche Entwicklung, den Schutz des kulturellen Erbes, die ethnische Einheit sowie die Vertiefung der Reformen und Öffnung. Er zeigt, wie China die Lebensbedingungen verbessert und seine Modernisierungsagenda vorantreibt.

Menschenzentrierte Modernisierung

„Ein glückliches Leben für jede Familie und eine gute Zeit für ältere Menschen und Kinder sind das, was wir eine schöne Welt nennen", sagte Xi während einer Inspektion im Januar in der Provinz Liaoning und hob dabei ein Kernprinzip hervor: Bei der Modernisierung geht es letztendlich darum, das Leben der Menschen zu verbessern.

Xi trotzte der Kälte und fuhr fast eine Stunde lang eine Bergstraße entlang, um die von Überschwemmungen betroffenen Familien im Dorf Zhuangjiagou zu besuchen. „Ich habe mir Sorgen um Sie gemacht und bin deshalb vor dem Frühlingsfest zu Ihnen gekommen", sagte er den Bewohnern. „Die Menschen können sich in schwierigen Zeiten immer auf die Partei und die Regierung verlassen, und wir werden ihnen helfen, die Schwierigkeiten zu überwinden und ihre Häuser wieder aufzubauen."

Während seiner Inspektionsreisen 2025 hob Xi wiederholt die Lebensbedingungen der Menschen hervor, von der Ernährungssicherheit über die Wiederbelebung des ländlichen Raums und die Beschäftigung bis hin zu Wohnraum, öffentlichen Dienstleistungen und ökologischem Wohlergehen. Als Katastrophen eintraten – ein Erdbeben der Stärke 6,8 im Kreis Dingri, Erdrutsche im Kreis Junlian in Sichuan und Sturzfluten im Kreis Yuzhong in Gansu – gab er sofort Anweisungen und koordinierte umfassende Rettungsmaßnahmen, um Leben zu retten und die Zahl der Opfer so gering wie möglich zu halten.