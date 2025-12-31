    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPyramid AktievorwärtsNachrichten zu Pyramid
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pyramid AG verkauft Tochtergesellschaften – Fokus auf Europa & Top-Kunden

    Mit einem strategischen Schritt ordnet die Pyramid AG ihr internationales Engagement neu und stellt die Weichen für fokussiertes Wachstum im europäischen Markt.

    Pyramid AG verkauft Tochtergesellschaften – Fokus auf Europa & Top-Kunden
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Pyramid AG verkauft Tochtergesellschaften der faytech AG im Rahmen eines Management-Buy-outs, um sich auf den europäischen Markt zu konzentrieren.
    • Der Verkauf umfasst Gesellschaftsanteile an mehreren internationalen Tochterunternehmen für einen Barkaufpreis von 1,25 Millionen Euro sowie eine variable Kaufpreiskomponente.
    • Arne Weber, der bisherige Vorstand, scheidet im Zuge der Transaktion aus dem Vorstand der Pyramid AG und der faytech AG aus.
    • Faytech hat zugestimmt, den Anspruch auf den Festkaufpreis zu stunden, wobei Aktien der Pyramid AG als Sicherheiten hinterlegt werden.
    • Das Kerngeschäft der Pyramid AG bleibt von der Transaktion unberührt, und die Marke „faytech“ wird weiterhin exklusiv in Europa vertrieben.
    • Die Pyramid AG erwartet für 2026 einen Konzernumsatz zwischen 87 und 93 Millionen Euro und für 2027 zwischen 105 und 120 Millionen Euro.


    Pyramid

    +7,27 %
    -0,36 %
    -19,26 %
    -2,12 %
    -2,92 %
    -58,29 %
    -65,31 %
    -95,57 %
    -92,44 %
    ISIN:DE000A40ZWM7WKN:A40ZWM





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Pyramid AG verkauft Tochtergesellschaften – Fokus auf Europa & Top-Kunden Mit einem strategischen Schritt ordnet die Pyramid AG ihr internationales Engagement neu und stellt die Weichen für fokussiertes Wachstum im europäischen Markt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     