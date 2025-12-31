Pyramid AG verkauft Tochtergesellschaften – Fokus auf Europa & Top-Kunden
Mit einem strategischen Schritt ordnet die Pyramid AG ihr internationales Engagement neu und stellt die Weichen für fokussiertes Wachstum im europäischen Markt.
Foto: adobe.stock.com
- Die Pyramid AG verkauft Tochtergesellschaften der faytech AG im Rahmen eines Management-Buy-outs, um sich auf den europäischen Markt zu konzentrieren.
- Der Verkauf umfasst Gesellschaftsanteile an mehreren internationalen Tochterunternehmen für einen Barkaufpreis von 1,25 Millionen Euro sowie eine variable Kaufpreiskomponente.
- Arne Weber, der bisherige Vorstand, scheidet im Zuge der Transaktion aus dem Vorstand der Pyramid AG und der faytech AG aus.
- Faytech hat zugestimmt, den Anspruch auf den Festkaufpreis zu stunden, wobei Aktien der Pyramid AG als Sicherheiten hinterlegt werden.
- Das Kerngeschäft der Pyramid AG bleibt von der Transaktion unberührt, und die Marke „faytech“ wird weiterhin exklusiv in Europa vertrieben.
- Die Pyramid AG erwartet für 2026 einen Konzernumsatz zwischen 87 und 93 Millionen Euro und für 2027 zwischen 105 und 120 Millionen Euro.
