Leichte Verluste am letzten Handelstag des Jahres

Liebe Mitstreiterinnen, liebe Mitstreiter,





auch bei mir ist es schon wieder Zeit für den Rückblick auf das abgelaufene Börsenjahr. Das war für mich nicht immer vergnüglich, dazu später mehr. Zunächst der Blick in die Bestände und da sieht mein Depot zum Jahreswechsel wie folgt aus:

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/3580/board/20251230185535-depot-31-12-2025.png

das Datum ist jeweils der Erstkauf





Käufe

Im abgelaufenen Quartal bin ich erstmals beim Tiermediziner Zoetis eingestiegen. Hier überzeugen mich Marktführerschaft und Profitabilität bei weniger regulatorischem Druck als im Sektor Humanmedizin. Da die Bewertung zuletzt zurückgekommen ist, habe ich trotz bereits hohem Anteil von Healthcare im Depot gekauft.

Schon im 1. Halbjahr gab’s Erstkäufe bei Heineken, L’Oréal und einem Nasdaq100 ETF.





Nachkäufe

NovoNordisk, Heineken, Thermo Fisher, Asien ETF und Hexagon wurden bereits in der ersten Jahreshälfte aufgestockt. Nun flossen meine Sparraten nochmals in Heineken, Nestlé, Colgate und ein paar Nike (rein zur Glättung der Stückzahl).

Von den Genannten hat vor allem TMO schon gut gezündet.





Verkäufe

Hier habe ich mich endgültig von Fresenius getrennt. Die Gründe hatte ich bereits erläutert; das Unternehmen passte schlichtweg nicht mehr zu mir. Bei Oracle habe ich seit September insgesamt drei Teilverkäufe durchgeführt. Leider zu spät, leider zu wenig. 2/3 der ursprünglichen Stückzahl besitze ich noch.





Performance

Die liegt per 30.12.2025 bei mageren +2,5% (inkl. Nettodividende). Damit bin ich angesichts meiner Benchmark (MSCI World ETF: +7%) natürlich nicht zufrieden.

Die Gründe liegen in erster Linie in der schwachen Entwicklung der beiden Schwergewichte NovoNordisk und Oracle. Vor allem im 2. Halbjahr wurde ich deutlich abgehängt.

Die TOP 3 im Gesamtjahr 2025 waren Alphabet (+46%), der Nasdaq100 ETF (+43%) und BAT (+38%). Letztgenannte hat zudem absolut betrachtet den größten Zuwachs erzielt und ist inzwischen meine größte Position.

FLOP 3 sind: NovoNordisk (-46%), General Mills (-34%) und Coloplast (-31%).





Fazit

Für mich persönlich war das Börsenjahr 2025 eines der Schwierigeren der jüngeren Zeit. Unter dem Strich habe ich nicht mal die Inflationsrate verdient und es ist mental durchaus herausfordernd, wenn der Markt einen mehr oder weniger deutlich abhängt.

Bis auf ein paar Ausnahmen bin ich jedoch der Meinung, dass meine Aufstellung grundsätzlich gut ist und die Einzelwerte qualitativ überzeugen können. Allein, es waren nicht die richtigen Themen für 2025 dabei. KI, Finanzen und Rüstung habe ich kaum oder gar nicht. Dagegen waren Staples und in weiten Teilen Gesundheitsaktien (weiterhin) nicht gut gelitten. Was bleibt ist die Überzeugung, dass derartige Trends auch mal wieder drehen und diese Branchen plötzlich oder langsam wieder gefragt sein werden. Dann kehren die Marktführer wieder in Richtung früherer Bewertungsniveaus zurück. Dass die Narrative auch mal wieder wechseln, ist keine reine Hoffnung meinerseits, sondern feste Überzeugung.

Mein persönliches Highlight war nicht unbedingt die performancemäßig stärkste Aktie Alphabet, sondern das Comeback von Roche (+30%). Dies vor allem, da ich bei kaum einem anderen Wert so oft nachgekauft habe wie bei den Schweizern. Da freut es einen, wenn Geduld belohnt wird.

Lowlight ist dagegen nicht die halbierte NovoNordisk. Hier bin ich fundamental betrachtet optimistisch, dass sie in die Spur zurückfinden, auch wenn der Weg dahin dank schlechtem Management und/oder unglücklicher Kapitalmarktkommunikation noch lang wird. Anders sieht es beim lowlight Oracle aus, denen ich eine Rückkehr zu alten Hochs nicht mehr zutraue. Wertmäßig ist bei der Aktie gegenüber Anfang 2025 per Saldo nicht viel passiert, es gab „nur“ den Hype auf über 300 Dollar und wieder zurück.





Ausblick

Eigentlich könnte ich beim Ausblick das Gleiche schreiben wie im letzten Jahr. Letztlich ist es Teil meiner Strategie, sich möglichst wenig vom Zeitgeist lenken zu lassen und eventuelle Justierungen nur sehr behutsam vorzunehmen. Das mag mir das ein oder andere Mal auf die Füße fallen (siehe Oracle), soll aber vermeiden, Trendthemen hinterherzulaufen. Sicherlich sollte ich das Check im Buy & Hold & Check ein wenig mehr beachten, im Kern bin ich aber weiterhin davon überzeugt, dass einige der Aktien, die zuletzt nicht gefragt waren, eine Renaissance erleben werden. Deshalb gilt für mich: Geduldig bleiben und sich nicht vom Rauschen beirren lassen.

In diesem Sinne wünsche ich allen Mitstreitern ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2026!





Beste Grüße

Bastian