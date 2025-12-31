Ex-Geheimdienstler im Libanon vermisst - vom Mossad entführt?

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Zwei Wochen nach dem spurlosen Verschwinden eines ehemaligen libanesischen Geheimdienstoffiziers erhärtet sich der Verdacht, dass der Mann von Israel entführt worden sein könnte. Eine als zuverlässig geltende libanesische Justizquelle sagte der Deutschen Presse-Agentur, laufende Ermittlungen hätten bisher ergeben, dass er offenbar vom israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad gekidnappt worden sei. Dazu gab es aber keine offizielle Mitteilung im Libanon. Auch Israel hat sich bisher nicht offiziell zu den Vorwürfen geäußert.

Es gebe Kommunikationsdaten sowie Aufnahmen von Überwachungskameras, die zeigten, dass der Libanese zu einem Treffen in ein Gebiet nahe der Stadt Sahla im Osten des Libanon und dann in ein Auto gelockt wurde, hieß es aus den Justizkreisen. Das Auto sei später am internationalen Flughafen Beirut gesichtet worden. Zwei Personen sollen beteiligt gewesen sein, einer von ihnen, ein schwedischer Staatsbürger, habe kurz darauf den Libanon verlassen.