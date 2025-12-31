    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsHeizöl RohstoffvorwärtsNachrichten zu Heizöl
    US-Rohöllagerbestände überraschend gesunken

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölreserven in den USA sanken um 1,9 Millionen Barrel.
    • Experten erwarteten stattdessen einen Anstieg von 0,5.
    • Benzin- und Destillatlagerbestände stiegen deutlich an.
    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche entgegen den Erwartungen von Experten gefallen. Die Rohöllagerbestände sanken um 1,9 Millionen auf 422,9 Millionen Barrel (je 159 Liter) zu, wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,5 Millionen Barrel erwartet.

    Die Benzinbestände kletterten um 5,8 Millionen auf 234,3 Millionen Barrel nach oben. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) legten um 5,0 Millionen auf 123,7 Millionen Barrel zu./he


