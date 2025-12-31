    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Bagdad

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Militär verlässt wichtigen Stützpunkt im Irak

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Truppen im Irak reduzieren, Stützpunkt verlassen.
    • Ain al-Assad wird an irakische Kräfte übergeben.
    • IS bleibt aktiv, trotz militärischer Erfolge der USA.
    Bagdad - US-Militär verlässt wichtigen Stützpunkt im Irak
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BAGDAD/WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Militär verringert die Zahl seiner im Irak stationierten Truppen nach irakischen Angaben weiter und wird dort den wichtigen Stützpunkt Ain al-Assad verlassen. Es werde kommende Woche an dem Stützpunkt einen "vollständigen Abzug" geben und die USA dort die Kontrolle an die irakischen Sicherheitskräfte übergeben, sagte Kais al-Muhammadaui, Vize-Kommandeur im gemeinsamen Einsatzkommando des Landes. Aus Washington gab es zunächst keine Angaben dazu.

    Die USA führen im Irak und im benachbarten Syrien eine internationale Koalition zum Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) an. Der Einsatz begann, nachdem der IS 2014 große Gebiete in beiden Ländern überrannt hatte. Der IS gilt als militärisch besiegt, in beiden Ländern sind aber weiterhin IS-Kämpfer aktiv, die auch Anschläge verüben.

    Das US-Militär hatte im Oktober angekündigt, seine Präsenz im Irak zurückzufahren. Die Reduzierung von Truppen spiegele den "gemeinsamen Erfolg" im Kampf gegen den IS wider, teilte das Pentagon damals mit.

    Ain al-Assad liegt im Westen des Landes und war eine der wichtigsten US-Stützpunkte im Kampf gegen den IS. Die Basis wurde mehrfach auch Ziel von Angriffen durch die vom Iran unterstützten Milizen im Irak, die den kompletten Abzug der US-Truppen fordern. Im Irak sind die US-Soldaten noch in der Nähe des Flughafens von Bagdad stationiert sowie am Luftwaffenstützpunkt Erbil, der weiterhin für Einsätze im Irak und Syrien genutzt wird. Zudem gibt es einen US-Stützpunkt in Syrien an der Grenze zum Irak und Jordanien./jot/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bagdad US-Militär verlässt wichtigen Stützpunkt im Irak Das US-Militär verringert die Zahl seiner im Irak stationierten Truppen nach irakischen Angaben weiter und wird dort den wichtigen Stützpunkt Ain al-Assad verlassen. Es werde kommende Woche an dem Stützpunkt einen "vollständigen Abzug" geben und die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     