Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 31.12.2025

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.615,50 USD -2,09 % Platin 2.040,00 USD -8,52 %

Rohstoff des Tages: Platin

Mit einem Tages-Minus von -8,52 % gehört Platin heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 31.12.25, 17:29 Uhr.