    Eurokurs gibt zum US-Dollar nach

    • Euro fällt auf 1,1746 US-Dollar im Handel.
    • Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in USA gesunken.
    • Euro hat seit Jahresbeginn deutlich zugelegt.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im New Yorker Handel zuletzt 1,1746 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1750 (Dienstag: 1,1757) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8510 (0,8505) Euro gekostet.

    Am letzten Handelstag des Jahres fehlt es an Impulsen. In den USA wurden lediglich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Diese waren in der vergangenen Woche überraschend erneut gesunken und zwar um 16.000 auf 199.000. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 218.000 gerechnet. In Europa wurde an Silvester keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht.

    Das Geschäft ist wie schon in den vergangenen Tagen dünn. Viele Marktteilnehmer haben ihre Bücher bereits geschlossen. In diversen europäischen Ländern hatten die Börsen schon am Dienstag ihren letzten Handelstag in 2025.

    Im Vergleich zum Jahresstart hat der Euro zum Dollar merklich zugelegt. Im Januar hatte der Euro nur rund 1,04 Dollar gekostet. US-Präsident Donald Trump hatte vermehrt Druck auf die Notenbank Fed ausgeübt, die Zinsen zu senken. Es werden im kommenden Jahr in den Vereinigten Staaten weitere Leitzinssenkungen erwartet. Die EZB hat hingegen keine Zinssenkungen mehr in Aussicht gestellt. Dies stützt tendenziell den Euro./he




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
