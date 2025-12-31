    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Stimmung in Chinas Industrie hellt sich überraschend auf

    • Chinas PMI steigt auf 50,1 Punkte, besser als erwartet.
    • RatingDog-Indikator ebenfalls bei 50,1 Punkten, überraschend.
    • Dienstleistungsindex klettert auf 50,2 Punkte, positiv.
    PEKING (dpa-AFX) - Die Stimmung in Chinas Industrie ist im Dezember entgegen den Erwartungen von Experten besser geworden. Nach Angaben des Statistikamtes in Peking vom Mittwoch legte der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) für das produzierende Gewerbe um 0,9 Punkte auf 50,1 Zähler zu. Damit liegt der ökonomische Frühindikator nach acht Monaten in Folge wieder über dem wichtigen Schwellenwert von 50 Punkten, ab der man von einer Ausweitung der Aktivität in den Betrieben ausgeht. Experten hatten mit einem Verharren auf dem Vormonatswert gerechnet.

    Die Ratingagentur RatingDog sieht die Stimmung in Chinas Industrie ebenfalls wieder über der Expansionsschwelle. Der von ihr ermittelte Indikator legte überraschend um 0,2 Punkte auf 50,1 Zähler zu. Experten hatten hingegen einen leichten Rückgang erwartet. Der von RatingDog erhobene Indikator fokussiert sich anders als der staatliche Index mehr auf kleinere und mittlere sowie privat geführte Industriebetriebe.

    Auch die Stimmung in den Dienstleistungsbetrieben legte über den Schwellenwert zu. Hier kletterte der entsprechende Indexwert des Statistikamtes um 0,7 Punkte auf 50,2 Punkte. Volkswirte hatten lediglich mit einem kleinen Anstieg gerechnet./he





