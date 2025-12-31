Der Börsen-Tag
DAX & Co. ziehen davon: Deutsche Indizes schlagen heute klar die Wall Street
Deutsche Indizes im Aufwind, US-Börsen treten auf der Stelle: Vom DAX bis zum SDAX dominieren Pluszeichen, während Dow Jones und S&P 500 eine Pause einlegen.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes dies- und jenseits des Atlantiks zeigen sich heute uneinheitlich. Während die deutschen Börsenbarometer deutlich im Plus notieren, tendieren die großen US-Indizes leicht schwächer. Der DAX legt aktuell um 0,74 Prozent auf 24.545,35 Punkte zu und setzt damit seinen Aufwärtstrend fort. Ähnlich präsentiert sich der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte, mit einem Plus von 0,72 Prozent auf 30.673,20 Punkte. Am stärksten zeigt sich der SDAX: Der Index der kleineren deutschen Unternehmen gewinnt 1,06 Prozent auf 17.167,45 Punkte und ist damit heute der Spitzenreiter unter den betrachteten Indizes. Der TecDAX, der die deutschen Technologiewerte abbildet, steigt um 0,63 Prozent auf 3.624,16 Punkte. In den USA zeigt sich dagegen ein leicht negatives Bild. Der Dow Jones Industrial Average gibt um 0,19 Prozent auf 48.380,57 Punkte nach. Auch der breiter gefasste S&P 500 liegt mit einem Minus von 0,09 Prozent auf 6.900,30 Punkten leicht im Rückstand. Insgesamt übertreffen die deutschen Indizes damit heute klar die US-Märkte. Besonders auffällig ist die Stärke der kleineren und mittelgroßen deutschen Werte, während die US-Leitindizes nach den jüngsten Rekordständen eine Verschnaufpause einlegen.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Rheinmetall mit einem Anstieg von 2.90%. Infineon Technologies folgt mit 2.67%, während die Commerzbank mit 1.72% ebenfalls im Plus liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte negative Veränderungen. BMW und Deutsche Telekom liegen beide bei -0.32%, während Hannover Rueck mit -0.60% den größten Rückgang aufweist.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von der RENK Group mit einem Anstieg von 3.51%. HENSOLDT folgt mit 2.51%, während flatexDEGIRO mit 2.11% ebenfalls positiv abschneidet.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen hingegen deutliche Verluste. IONOS Group verzeichnet einen Rückgang von -1.29%, gefolgt von Carl Zeiss Meditec mit -1.91% und Redcare Pharmacy, die mit -2.33% den größten Verlust erleidet.
SDAX TopwerteDie SDAX-Topwerte sind besonders stark, angeführt von HelloFresh mit einem beeindruckenden Anstieg von 6.76%. Verbio folgt mit 6.48%, während die Alzchem Group mit 5.59% ebenfalls stark performt.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX zeigen negative Tendenzen, angeführt von tonies Registered (A) mit einem Rückgang von -3.69%. Salzgitter und Ottobock folgen mit -1.08% und -0.99%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind die Topwerte ebenfalls positiv, mit SILTRONIC AG an der Spitze mit 3.65%. Infineon Technologies zeigt sich erneut stark mit 2.67%, während SMA Solar Technology mit 2.59% ebenfalls im Plus liegt.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte sind ähnlich wie im SDAX, mit Ottobock bei -0.99%, IONOS Group mit -1.29% und Carl Zeiss Meditec, die mit -1.91% ebenfalls im Minus liegt.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führen Nike (B) die Liste der Topwerte mit einem Anstieg von 3.89% an. NVIDIA folgt mit 0.64%, während Verizon Communications mit 0.44% ebenfalls im Plus ist.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones zeigen negative Entwicklungen, angeführt von McDonald's mit -0.76%. Walt Disney und IBM folgen mit -0.95% und -1.10%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 zeigt Nike (B) erneut eine starke Performance mit 3.89%. Molina Healthcare folgt mit 2.95%, während Lamb Weston Holdings mit 1.33% ebenfalls positiv abschneidet.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 sind von deutlichen Rückgängen geprägt, angeführt von Western Digital mit -2.02%. Moderna und AvalonBay Communities verzeichnen Rückgänge von -2.09% und -2.11%.
