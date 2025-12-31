Aktien Asien
Verluste
Für Sie zusammengefasst
- Asiatische Märkte am Mittwoch im Minus, Verluste sichtbar.
- S&P/ASX 200 in Sydney fällt um 0,03 Prozent.
- Hang-Seng-Index verliert 0,87 Prozent, Jahresplus 28%.
Foto: Lee Jin-Man - dpa
TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten am Mittwoch geöffneten asiatischen Aktienmärkte sind tiefer aus dem Handel gegangen. In Sydney gab der S&P/ASX 200 um 0,03 Prozent auf 8.714,31 Punkte nach. Das Jahresplus liegt bei knapp sieben Prozent.
Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor am Mittwoch 0,87 Prozent auf 25.630,54 Punkte. 2025 hat er aber um knapp 28 Prozent zugelegt. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen fiel um 0,46 Prozent auf 4.629,94 Punkte. Die Börse in Tokio hatte bereits am Dienstag ihren letzten Handelstag in 2025./he
