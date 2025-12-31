US-Anleihen
Leichte Kursverluste
- US-Staatsanleihen-Kurse fielen leicht, T-Note bei 112,56.
- Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf 4,14 Prozent.
- Arbeitsmarkt verbessert sich, weniger Erstanträge auf Hilfe.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch etwas gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,07 Prozent auf 112,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,14 Prozent.
Die veröffentlichten Konjunkturdaten belastete den Markt etwas. In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt entgegen den Erwartungen von Experten weiter verbessert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der vergangenen Woche um 16.000 auf 199.000, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 218.000 gerechnet. Ein zu starker Arbeitsmarkt könnte die Erwartung weiterer Zinssenkungen dämpfen.
Die Renditen haben 2025 nachgegeben. US-Präsident Donald Trump hatte immer wieder Druck auf die Notenbank Fed ausgeübt, die Zinsen zu senken. So werden im kommenden Jahr in den Vereinigten Staaten weitere Leitzinssenkungen erwartet./he
