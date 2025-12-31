Silberpreis am letzten Handelstag des Jahres unter Druck
- Silberpreis fiel auf 71,40 USD nach Rekordhoch.
- Hohe Nachfrage aus China und Musk steigerten Interesse.
- Edelmetallpreise stiegen stark, Bitcoin blieb stabil.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Preis für Silber ist am letzten Handelstag des Jahres wieder unter Druck geraten. Nach der Stabilisierung am Vortag kostete eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) am Mittwoch zuletzt 71,40 US-Dollar. Am Dienstag war er noch bis auf knapp 78 Dollar gestiegen, nachdem Gewinnmitnahmen nach dem Erreichen eines Rekordhochs in der Nacht zum Montag bei 84,01 Dollar die Notierung kräftig unter Druck gesetzt hatte. Der Silberpreis war zeitweise bis auf 70,54 Dollar zurückgefallen. Der Einbruch war der stärkste im Laufe eines Tages seit mehr als fünf Jahren.
Eine höhere Nachfrage von Investoren aus China und Aussagen des US-Milliardärs Elon Musk hatten zunächst die Begeisterung für das Edelmetall angeheizt und starke Kursgewinne ausgelöst. Musk hatte chinesischen Exportbeschränkungen mit den Worten kritisiert: "Das ist nicht gut. Silber wird in vielen industriellen Prozessen benötigt."
Die starken Preisschwankungen stehen am Ende einer eindrucksvollen Aufwärtsbewegung beim Silberpreis. Vor allem in den vergangenen Monaten ist das Edelmetall deutlich teurer geworden, nachdem es mit einem Preis von nur etwa 30 Dollar ins Jahr gestartet war. Neben geopolitischen Risiken und sinkenden Zinsen in den USA hat auch eine starke Nachfrage nach Silber als wichtiger Rohstoff für die Energiewende in der Photovoltaik-Industrie für eine kräftige Nachfrage gesorgt.
Der Goldpreis zeigte sich hingegen nach den zu Wochenbeginn ebenfalls deutlichen Preisschwankungen entspannter. Zuletzt lag der Preis für eine Feinunze bei 4.327 Dollar. Nachdem die Notierung in der Nacht zum Montag bei knapp 4.550 Dollar ein Rekordhoch erreicht hatte, war sie im Verlauf bis auf 4.307 zurückgefallen. Auf Jahressicht ist der Preis für eine Feinunze dennoch um fast zwei Drittel gestiegen. Anleger, die auf Silber gesetzt haben, können sich sogar über ein Plus von fast 150 Prozent freuen.
Damit haben die lange Zeit im Schatten des Bitcoin stehenden Edelmetalle der Digitalwährung deutlich den Rang abgelaufen. Dort ist nach schon fast üblichen deutlichen Kursschwankungen zum Jahresende Ruhe eingekehrt, zuletzt notierte der Bitcoin mit 87.750 Dollar nur wenig verändert. 2025 hat er sechs Prozent verloren./he
bisher ist die Trompete die beste und friedlichste Option aller Zeiten.
Aber ich lege mich erst in 2 Jahre fest, ob er großes für den Weltfrieden geleistet hat.
da interessieren mich dann Nebelkerzen a la Zölle oder sexuelle Ausschweifungen eines Machos recht wenig.
bei Putin bin ich mir dagegen sicher, dass es ohne ihn schon längst nuklear gekracht hätte.
das blickt die Masse eben nicht
Vergleicht die Lage nicht mir einer normalen Aktie die aktuell eine Fahnenstange abbildet. Sowas wird immer korrigiert, ja... Die Aktie wurde aber nicht 50 Jahre künstlich niedrig gehalten wie Silber! Hier läuft eine Neubewertung auf endlich faire und korrekte Preisniveaus. KI, Rüstung, Solar, Währungsprobleme, Inflation, Investment Nachfrage trifft auf einen ganz kleinen Markt, der nicht mehr sehr liquide ist, geschweige denn viel Material in der Pipeline hat in den nächsten Jahren. In 20-30 Jahren ist komplett Schluß mit Silber. Das meiste wurde bereits in oberen Erdschichten abgebaut. Nur Recycling wird dann noch möglich sein. Der Ausbruch neulich aus der 45-jährigen Cup/Handle Formation könnte charttechnisch locker erstmal bis 400,00$ Unterstützung finden. Eine absolute Übertreibung wäre, dass Silber viel zu teuer ist. Aber ist es das bei lumpigen 80,00$ pro Unze? Warum steigt ein Bitcoin auf 120.000$? Beide Assets sind limitiert, aber Silber ist zudem essentiell wichtig für unsere Zivilisation. Beim GSR was viele Jahrhunderte galt (1:15) müsste Silber bei 300,00$ stehen. DAS wären "normale" Preise wie in der Vergangenheit. Ohne Bitcoin könnte jeder Leben, aber nicht ohne Silber. Und warum hört man bei stark steigenden Silberpreisen laufend die Margin wurde angepasst, man muß jetzt mehr Sicherheiten hinterlegen etc. und versucht den Preis zu drücken? Warum hört man das nicht bei steigenden Bitcoin oder Goldpreisen? Das ist doch alles nicht normal und findet jetzt offenbar endlich ein Ende beim besten Stromleiter von allen Metallen. Endlich werden Angebot und Nachfrage durch korrekte Preise reflektiert ohne Übertreibung. Genau wie es bei Gold die ganze Zeit schon läuft. Die Restriktion Chinas mit den Exporteinschränkungen bringen das Faß nun mal zum Überlaufen.
