    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silberpreis am letzten Handelstag des Jahres unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Silberpreis fiel auf 71,40 USD nach Rekordhoch.
    • Hohe Nachfrage aus China und Musk steigerten Interesse.
    • Edelmetallpreise stiegen stark, Bitcoin blieb stabil.
    Silberpreis am letzten Handelstag des Jahres unter Druck
    Foto: Jingming Pan - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Preis für Silber ist am letzten Handelstag des Jahres wieder unter Druck geraten. Nach der Stabilisierung am Vortag kostete eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) am Mittwoch zuletzt 71,40 US-Dollar. Am Dienstag war er noch bis auf knapp 78 Dollar gestiegen, nachdem Gewinnmitnahmen nach dem Erreichen eines Rekordhochs in der Nacht zum Montag bei 84,01 Dollar die Notierung kräftig unter Druck gesetzt hatte. Der Silberpreis war zeitweise bis auf 70,54 Dollar zurückgefallen. Der Einbruch war der stärkste im Laufe eines Tages seit mehr als fünf Jahren.

    Eine höhere Nachfrage von Investoren aus China und Aussagen des US-Milliardärs Elon Musk hatten zunächst die Begeisterung für das Edelmetall angeheizt und starke Kursgewinne ausgelöst. Musk hatte chinesischen Exportbeschränkungen mit den Worten kritisiert: "Das ist nicht gut. Silber wird in vielen industriellen Prozessen benötigt."

    Die starken Preisschwankungen stehen am Ende einer eindrucksvollen Aufwärtsbewegung beim Silberpreis. Vor allem in den vergangenen Monaten ist das Edelmetall deutlich teurer geworden, nachdem es mit einem Preis von nur etwa 30 Dollar ins Jahr gestartet war. Neben geopolitischen Risiken und sinkenden Zinsen in den USA hat auch eine starke Nachfrage nach Silber als wichtiger Rohstoff für die Energiewende in der Photovoltaik-Industrie für eine kräftige Nachfrage gesorgt.

    Der Goldpreis zeigte sich hingegen nach den zu Wochenbeginn ebenfalls deutlichen Preisschwankungen entspannter. Zuletzt lag der Preis für eine Feinunze bei 4.327 Dollar. Nachdem die Notierung in der Nacht zum Montag bei knapp 4.550 Dollar ein Rekordhoch erreicht hatte, war sie im Verlauf bis auf 4.307 zurückgefallen. Auf Jahressicht ist der Preis für eine Feinunze dennoch um fast zwei Drittel gestiegen. Anleger, die auf Silber gesetzt haben, können sich sogar über ein Plus von fast 150 Prozent freuen.

    Damit haben die lange Zeit im Schatten des Bitcoin stehenden Edelmetalle der Digitalwährung deutlich den Rang abgelaufen. Dort ist nach schon fast üblichen deutlichen Kursschwankungen zum Jahresende Ruhe eingekehrt, zuletzt notierte der Bitcoin mit 87.750 Dollar nur wenig verändert. 2025 hat er sechs Prozent verloren./he




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Silber - CG3AB1 - XD0002746952

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Silber. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Silberpreis am letzten Handelstag des Jahres unter Druck Der Preis für Silber ist am letzten Handelstag des Jahres wieder unter Druck geraten. Nach der Stabilisierung am Vortag kostete eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) am Mittwoch zuletzt 71,40 US-Dollar. Am Dienstag war er noch bis auf knapp 78 Dollar …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     